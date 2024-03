Πολιτική

ΝΔ κατά ΣΥΡΙΖΑ: Υποκινεί επεισόδια για τις παρελάσεις, με πρόσχημα τα Τέμπη

Δριμύ κατηγορώ της κυβέρνησης κατά της Κουμονδούρου ότι υποδαυλίζει “γνωστούς-αγνώστους” με σκοπό να διαταράξουν τις παρελάσεις.

«Ο μηχανισμός των υπογείων της Κουμουνδούρου υποκινεί με κάθε τρόπο σε επεισόδια εν όψει των παρελάσεων της 25ης Μαρτίου», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Είναι ξεκάθαρο και συνάμα θλιβερό ότι το μόνο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η χυδαία εργαλειοποίηση του δυστυχήματος των Τεμπών. Παίζουν τα ρέστα τους στη δημιουργία νέων "αγανακτισμένων" και μπαχαλοποίησης. Οι δεκαετίες και οι ηγεσίες τους αλλάζουν, αλλά επιμένουν στις ίδιες καταδικασμένες συνταγές. Οι πολίτες έχουν και γνώση και μνήμη και δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουν. Για ό,τι συμβεί έχουν την απόλυτη πολιτική ευθύνη», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

