Miami Open - Σάκκαρη: πέρασε στον επόμενο γύρο

Η Ελληνίδα τενίστρια είναι ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό του Miami Open.

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε χωρίς να δώσει αγώνα στα προημιτελικά του Miami Open, καθώς η Αννα Καλίνσκαγια απέσυρε την συμμετοχή της από το τουρνουα.

Πρόκριση άνευ αγώνα για την Μαρία Σάκκαρη στην προημιτελική φάση του Miami Open, με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να βλέπει την Αννα Καλίνσκαγια να αποσύρεται από την διοργάνωση.

Η αναμέτρηση η οποία θα άνοιγε το πρόγραμμα για την 9η μέρα στο τουρνουά δεν θα γίνει ποτέ, καθώς η Ρωσίδα αθλήτρια απέσυρε την συμμετοχή της, λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Σάκκαρη να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Miami Open, εκεί όπου θα περιμένει να δει ποια εκ των Μάντισιν Κις και η Έλενα Ριμπάκινα θα βρει απέναντι της.

Με αυτό τον τρόπο η Μαρία Σάκκαρη είναι ακόμα πιο κοντά στον τελικό του Miami Open.

