Κοινωνία

Φυλακές: Συνελήφθη σωφρονιστικός που “έσπρωχνε” ναρκωτικά στους κρατούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ήταν τα ευρήματα της Αστυνομίας στις έρευνες που πραγματοποίησε μετά τον επ' αυτοφόρω εντοπισμό του.

-

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 25ης Μαρτίου 2024, σωφρονιστικός υπάλληλος με κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κατόπιν «παραγγελιών» από κρατούμενους, εντός Καταστήματος Κράτησης, ενώ συνελήφθη και ο ιδιώτης ο οποίος κατελήφθη να τον προμηθεύει. Προηγήθηκε σχετική καταγγελία για τη διερεύνηση της οποίας συστήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα. Συγκεκριμένα βραδινές ώρες της Κυριακής 24ης Μαρτίου 2024, εντοπίστηκε ο εμπλεκόμενος σωφρονιστικός υπάλληλος να προμηθεύεται από τον ιδιώτη ναρκωτικές ουσίες και δισκία, τα οποία ακολούθως παρακολουθήθηκε να προσπαθεί να τα εισάγει στο κατάστημα κράτησης.

«Οι ενέργειες των Αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ήταν άμεσες. Aκινητοποίησαν τους εμπλεκομένους και σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και το νόμο για τα ναρκωτικά κατά συναυτουργία.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν συνολικά – μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

11,2 γραμμάρια κάνναβης και

53 δισκία που εμπίπτουν στο νόμο για τα ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των Αρχών.

Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για τη δεύτερη σύλληψη σωφρονιστικού υπαλλήλου για παράνομες πράξεις μέσα στο μήνα Μάρτιο.

Ειδήσεις σήμερα:

25η Μαρτίου - Τέμπη: Διαμαρτυρία συγγενών θυμάτων στις παρελάσεις σε Τρίκαλα και Λάρισα (εικόνες)

Επίθεση στη Μόσχα: η κακοποίηση των συλληφθέντων και η απάντηση του Κρεμλίνου

5η Μαρτίου: Ο Κασσελάκης έκανε παρέλαση στην Θήβα (εικόνες)