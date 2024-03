Κοινωνία

Πειραιάς: Μεγάλη φωτιά σε κτήριο στα Καμίνια (βίντεο)

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος με σκοπό την κατάσβεσή της.

Σοβαρή πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε μεγάλο αλλά ακατοίκητο και μη λειτουργικό κτήριο στα Καμίνια του Πειραιά.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης piraeuspress.gr , δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έσπευσαν άμεσα στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πύρινο κίνδυνο.

Συγκεκριμένα η φωτιά φαίνεται να έχει ξεσπάσει στο παλιό κτήριο «Κεράνη», το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Μουτσοπούλου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνει φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο είχε ανακαινιστεί εξωτερικά πριν μερικά χρόνια εξεταζόταν η εγκατάσταση των Δικαστηρίων Πειραιά εκεί.

