Κοινωνία

Καμίνια: Διάρρηξη με “χρυσή” λεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα αφαίρεσαν οι δράστες από το διαμέρισμα που εισέβαλλαν.

-

Λίρες, κοσμήματα και χρήματα άρπαξαν διαρρήκτες που «τρύπωσαν» σε διαμέρισμα στα Καμίνια.

Οι δράστες εισέβαλαν στο διαμέρισμα 2ου ορόφου επί της οδού Αθανασίου Β. και αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαίρεσαν από ντουλάπα το ποσό των 16.500 ευρώ, 42 χρυσές λίρες και κοσμήματα άγνωστης χρηματικής αξίας.

Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση με τους αστυνομικούς να έχουν αρχίσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στα Βριλήσσια: Η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα

Κηφισιά: Οι Αγιοβασίληδες ήταν διαρρήκτες

Χίος: Παραπάτησε στα σκαλιά της εκκλησίας και σκοτώθηκε