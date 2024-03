Τραγωδία στην Ουγγαρία: Αυτοκίνητο ράλι έπεσε σε θεατές και σκότωσε τέσσερις (βίντεο)

Με αίμα βάφτηκε η διοργάνωση επαγγελματικής αγωνιστικής οδήγησης που οδήγησε σε τέσσερις θανάτους και πολλούς τραυματισμούς.

Τραγική ήταν η κατάληξη για το 11ο Esztegom-Nyerges ράλι στην Ουγγαρία όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω στους θεατές.

Ο αγώνας διεξαγόταν υπό την αιγίδα της αυτοκινητιστικής λέσχης της Ουγγαρίας στα βόρεια σύνορα της χώρας με τη Σλοβακία και η μοιραία ειδική διαδρομή ήταν αυτή μεταξύ των ουγγρικών κωμοπόλεων Λαμπατλάν και Μπαγιότ.

Πλήθος κόσμου είχε βρεθεί στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τις δύο κωμοπόλεις, όταν ένα από τα αυτοκίνητα που συμμετείχε γλίστρησε στη βρεγμένη άσφαλτο και ακολούθησαν δραματικές σκηνές.

Το όχημα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα ακριβώς στο σημείο που βρίσκονταν όρθιοι θεατές, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν επί τόπου τη ζωή τους, άλλοι δύο, ανάμεσα τους ένα παιδί, να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και άλλοι δέκα να φέρουν ελαφρότερα τραύματα.

