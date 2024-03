Life

“The 2Night Show”: οι εκλεκτοί καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Οι δύο καλεσμένοι της Τρίτης, "αποκαλύπτονται" στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

Απόψε, Τρίτη 26 Μαρτίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον επενδυτή του «DRAGONS’ DEN GREECE» Δημήτριο Μάλλιο. O άνθρωπος που κατέκτησε τη Wall Street και που πιστεύει ακράδαντα πως η Ελλάδα είναι η επόμενη Silicon Valley, μιλάει για τη ζωή του στην Αμερική και εξηγεί πώς κατάφερε από DJ να γίνει ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ποια ήταν η πρώτη του δουλειά στη Wall Street; Τι γνώμη έχει για τα Bitcoin; Γιατί θεωρεί ότι όλα είναι τζόγος; Γιατί αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα με την Αμερικανίδα σύζυγό του; Τέλος, μιλάει για το επιτυχημένο show επιχειρηματικότητας του ΑΝΤ1 «DRAGONS’ DEN GREECE» και εξηγεί γιατί δεν υπάρχουν φιλίες όταν πρόκειται για business.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τη Μαρία Μάρκου, τη «Γυναίκα με τα Μαύρα» από το «The Chase». Η Μαρία Μάρκου μιλάει για τις σπουδές της, για το πλούσιο βιογραφικό της, για τη ζωή της στο Βερολίνο, για την αγάπη της για την πολιτική, αλλά και για τη σημαντική θέση της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Γιατί έψαχνε πάντα τον πατέρα της στις σχέσεις της; Θα έβαζε το «τρίτο στεφάνι»; Πώς έγινε chaser στο «The Chase»; Είναι ανταγωνιστική; Έχει κάνει IQ test; Τέλος, μιλάει για τα μελλοντικά της σχέδια και εξηγεί γιατί σέβεται απεριόριστα την ελληνική τηλεόραση.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45.

