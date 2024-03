Πολιτική

Τέμπη - Βουλή: Η Πρόταση Δυσπιστίας και οι... προκαταβολικές κόντρες

Τι θα αναφέρει το κείμενο της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που συνδιαμορφώθηκε από κόμματα της αντιπολίτευσης. Οξύνθηκαν ήδη τα πνεύματα στην Βουλή. Δείτε Live την συνεδρίαση.

Με τις υπογραφές των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας, κατατίθεται επισήμως στο προεδρείο της Βουλής η κοινή πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Όπως ενημέρωσαν αρμόδιες πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε «πολύ καλή επικοινωνία» νωρίτερα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, ώστε το κείμενο να συνδιαμορφωθεί με βάση και τις παρατηρήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κατά τις πληροφορίες, ο κύριος κορμός της πρότασης είναι η τραγωδία των Τεμπών και η επιχείρηση συγκάλυψης από πλευράς κυβέρνησης, ενώ προστέθηκαν στοιχεία που αφορούν (και) τις πρόσφατες αποκαλύψεις για διαρροές προσωπικών στοιχείων εκλογέων από το υπουργείο Εσωτερικών. Εντάχθηκε επίσης αναφορά για τα μείζονα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η ακρίβεια.

Με τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη, άρχισε τις εργασίες της η Ολομέλεια.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ζήτησε τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης. «Έχει προαναγγελθεί η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, βάσει του άρθρου 84 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 142 του Κανονισμού της Βουλής. Οπότε, επειδή αυτό έχει προαναγγελθεί και υπάρχει και η δημόσια δήλωση από Κοινοβουλευτικές Ομάδες ότι θα συνυπογράψουν αυτή την πρόταση, θεωρώ ότι μάλλον δεν είναι δόκιμο να ξεκινήσει η διαδικασία της συζήτησης του νομοσχεδίου και λόγω της σοβαρότητας του περιεχομένου της πρότασης δυσπιστίας, η οποία από στιγμή σε στιγμή θα κατατεθεί στο προεδρείο» είπε ο Μιχάλης Κατρίνης.

«Όπως ξέρετε, η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας προϋποθέτει Ολομέλεια εν εξελίξει. Άρα αυτή τη στιγμή προσφέρουμε Ολομέλεια εν εξελίξει για να υποβληθεί η πρόταση δυσπιστίας όπως έχει αναγγελθεί. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί πειράζει η Ολομέλεια εν εξελίξει που είναι η μόνη περίπτωση για να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας» είπε ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας και εξήγησε ότι μόλις κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας διακόπτεται η διαδικασία του νομοθετικού έργου, διακόπτονται οι επιτροπές και καθορίζεται ο χρόνος έναρξης και διεξαγωγής της συζήτησης.

Πριν καν κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να υπάρχουν διεθνείς παρατηρητές από τον ΟΑΣΕ στις εκλογές με τον Μάκη Βορίδη να απαντά ότι σε όλες τις εκλογές που έγιναν στην Ελλάδα υπάρχουν παρατηρητές του ΟΑΣΕ. Και πρόσθεσε ότι όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις στην χώρα μας κρίθηκαν ελεύθερες και δίκαιες. Και απηύθυνε το ερώτημα στην αντιπολίτευση και ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ: «Εχετε πρόθεση να αμφισβητήσετε ένα κεκτημένο δεκαετιών στην μεταπολίτευση που λέει ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών διεξάγουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές; Αμφισβητείτε το αποτέλεσμα των εκλογών και τον τρόπο διεξαγωγής τους;»

Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες μέρες θετική στάση δηλώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ από τη στιγμή που θα κατατεθεί υπέρ θα ταχθεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο θα την ερμηνεύσει με ένα δικό του σκεπτικό, ενώ θετική στάση αναμένεται να κρατήσει και η Ελληνική Λύση.

Το ΚΚΕ, σχολιάζοντας την πρόταση δυσπιστίας που κατατίθεται στη Βουλή, αναφέρει ανακοίνωση του τα εξής: Το ΚΚΕ θα στηρίξει στη Βουλή την πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ, αναδεικνύοντας τόσο την ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων για το έγκλημα των Τεμπών, μαζί με τις προσπάθειες συγκάλυψης, όσο και το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής που στρέφεται κατά των εργατικών, λαϊκών, δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να τα υπερασπιστεί, εγγυηθεί και επιβάλει ο ίδιος ο λαός κι όχι κόμματα των οποίων η “αντιπολιτευτική” γραμμή κινείται “εντός των τειχών” της ίδιας στρατηγικής, όπως αυτή της κυβέρνησης της ΝΔ. Ούτε πολύ περισσότερο οι προτάσεις περί “διεθνών παρατηρητών”, όπως της ΕΕ, που η εμπειρία έχει δείξει ότι αξιοποιούνται για άλλου είδους παρεμβάσεις και όχι φυσικά για τα πραγματικά συμφέροντα των λαών.

Όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα, η μόνη “μομφή” που μπορεί να στριμώξει την κυβέρνηση και να συγκρουστεί πραγματικά με την πολιτική που υπηρετεί, είναι αυτή που καταθέτει το εργατικό, λαϊκό, νεολαιίστικο κίνημα με τους αγώνες του και το ΚΚΕ σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να δίνει όλες του τις δυνάμεις.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωση του για την πρόταση δυσπιστίας που κατατίθεται στη Βουλή, αναφέρει τα εξής:

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστούν για άλλη μια φορά στο «θέατρο του παραλόγου» με αφορμή την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, η οποία θα συσπειρώσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα μιας κυβέρνησης που καταρρέει υπό το βάρος των λαθροχειριών της. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από την συσπείρωση των δήθεν «αντιφρονούντων» βουλευτών, η κυβέρνηση κερδίζει και έξι μήνες «ανενόχλητης» παραμονής στην εξουσία. Το θέατρο του παραλόγου συμπληρώνεται με τις κυβερνητικές καταγγελίες για «σκοτεινό σχέδιο οικονομικών συμφερόντων». Είτε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ «τα έχουν βρει» για να μην μπορεί να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας για τα «μνημόνια» της επαίσχυντης συμφωνίας των Πρεσπών και την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, είτε τα χάλασαν στη μοιρασιά με τους ολιγάρχες που και οι τρεις υπηρετούν.

Δείτε LIVE την συνεδρίαση της Βουλής:

