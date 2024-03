Κοινωνία

Πατήσια: Η επίθεση με μαχαίρι και σφυρί μέσα σε σχολείο και η επεισοδιακή σύλληψη (εικόνες)

Το επεισόδιο μεταξύ δυο μαθητών που όπλισε το χέρι του δράστη. Η σύλληψη στο υπόγειο του σχολείου και οι ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Σοκάρει το πρωτοφανές περιστατικό βίας που διαδραματίστηκε το πρωί της Τρίτης σε Γυμνάσιο στα Πατήσια, όταν αδερφός μαθητής μπήκε στο σχολείο και επιτέθηκε σε μαθητή και τον διευθυντή του σχολείου τους οποίους και τραυμάτισε.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8:30 όταν ένας 19χρονος επιτέθηκε με ένα σφυρί σε έναν 17χρονο και στη συνέχεια χτύπησε στην κοιλιά με μαχαίρι τον διευθυντή του σχολείου.

Όταν οι αστυνομικοί τον είδαν στο υπόγειο και τον πλησίασαν εκείνος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, ωστόσο δεν του άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης και του πέρασαν χειροπέδες. Είχε μπει στο σχολείο έχοντας πάνω του το σφυρί και 2 μαχαίρια, ενώ σε σωματική έρευνα βρέθηκαν πάνω του 6.5 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας και πιο συγκεκριμένα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος της επίθεσης αφορά στη διαμάχη που είχε ο αδελφός του δράστη με τον μαθητή από την Νιγηρία τον οποίο τραυμάτισε.

Ο συλληφθείς αύριο αναμένεται να μεταφερθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα όπου θα μελετήσει τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του και θα του ασκήσει ποινική δίωξη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει:

"Συνελήφθη 19χρονος ημεδαπός που επιτέθηκε και τραυμάτισε με σφυρί 18χρονο αλλοδαπό πρωινές ώρες εντός σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες σήμερα (26-3-2024) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διατάραξη οικιακής ειρήνης και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα, ο 19χρονος εισήλθε σε σχολικό συγκρότημα στον Άγιο Παντελεήμονα, στο οποίο δεν τυγχάνει μαθητής, προσέγγισε τον 18χρονο και του επιτέθηκε με σφυρί, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι. Η πράξη του έγινε αντιληπτή από τον διευθυντή του σχολείου ο οποίος προσπάθησε να προστατέψει τον 18χρονο, όμως ο 19χρονος του επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντας τον στην κοιλιακή χώρα. Κληθέντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετέβησαν άμεσα στο σχολικό συγκρότημα όπου εντόπισαν τον 19χρονο εντός υπογείου χώρου.

Στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν, ο 19χρονος προσπάθησε να τους πλήξει με μαχαίρι χωρίς να τα καταφέρει, και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα. Σε γενόμενο έλεγχο στην κατοχή του 19χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 μαχαίρια,

σφυρί και

6,5-γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών"





