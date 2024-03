Life

Ολίβια Κόλμαν: Θα αμειβόμουν καλύτερα αν ήμουν άντρας

Σύμφωνα με την οσκαρική ηθοποιό, «το μισθολογικό χάσμα έχει τις ρίζες του σε μια ξεπερασμένη ιδέα ότι οι άνδρες ηθοποιοί προσελκύουν το κοινό».

Η Ολίβια Κόλμαν επέκρινε την ανισότητα στις αμοιβές με βάση το φύλο στη βιομηχανία του κινηματογράφου και είπε ότι θα πληρωνόταν καλύτερα, αν ήταν άντρας, υποστηρίζοντας ότι το μισθολογικό χάσμα έχει τις ρίζες του σε μια ξεπερασμένη ιδέα ότι οι άνδρες ηθοποιοί προσελκύουν το κοινό.

Αναφερόμενη στην πιο πρόσφατη ταινία της, «Wicked Little Letters», η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε ότι λόγω φύλου είναι περιορισμένες οι δυνατότητες της όσον αφορά τις αποδοχές.

«Η έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες ήταν πάντα μεγάλοι πόλοι έλξης στο box office» είπε στην εκπομπή της Κριστιάν Αμανπούρ του CNN.

