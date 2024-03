Πολιτική

Τουρκία - Κουρούμ: Η Κωνσταντινούπολη φθάνει μέχρι την... Ξάνθη!

Μεγαλοϊεδατισμοί από τον εκλεκτό του Ταγίπ Ερντογάν, που έπεται στις δημοσκοπήσεις για τον Δήμο Κωνσταντινούπολης.

Με ρητορική μεγαλοιδεαλισμού προσφώνησε κατοίκους της Κωνσταντινούπολης, που κατάγονται από χώρες των Βαλκανίων ο Μουράτ Κουρούμ, τον οποίο οι δημοσκοπήσεις φέρνουν δεύτερο πίσω από τον Εκρέμ Ιμάμογλου

Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε ομιλία του στο Βαλκανικό δείπνο ιφτάρ που αποτελείτο από κατοίκους της Κωνσταντινούπολης που κατάγονται από χώρες των Βαλκανίων, ο Μουράτ Κουρούμ είπε ότι «τα Βαλκάνια, όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναπτύχθηκε σαν πλάτανος, ήταν πάντα η πατρίδα μας. Ως εκ τούτου, η Τουρκία και τα Βαλκάνια είναι αδιαχώριστα. Έχουμε μια κοινή ιστορία με τα Βαλκάνια. Έχουμε ένα παρελθόν και φυσικά έχουμε ένα κοινό μέλλον. Αλλά εδώ και χρόνια σε αυτή την αρχαία γεωγραφία, έχουμε βιώσει μεγάλα δεινά σε πολλές περιοχές από την Αλβανία μέχρι τη Μακεδονία, από τη Βουλγαρία μέχρι την Ελλάδα, από το Κοσσυφοπέδιο μέχρι τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Γι' αυτό είμαστε ένα, είμαστε μαζί. Βλέπουμε τη μοίρα των Βαλκανίων, της Ρωμυλίας, της Θράκης, των Βόσνιων, των Αλβανών, των Κοσοβάρων, των Πομάκων ως ένα, τους βλέπουμε ως ένα όλους. Γι' αυτό λέμε: ο πόνος σας είναι και δικός μας πόνος, η θλίψη σας είναι και δική μας θλίψη, η μοίρα σας είναι και δική μας μοίρα. Για το λόγο αυτό, η Κωνσταντινούπολη είναι τα Σκόπια. Η Κωνσταντινούπολη είναι το Σαράγεβο. Η Κωνσταντινούπολη είναι η Κομοτηνή, η Ξάνθη. Η Κωνσταντινούπολη είναι η σύνοψη των Βαλκανίων. Είναι η πατρίδα όλων μας».

