Αλγερία: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής από κλωτσιά (βιντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλγερία. Σοκάρει το βίντεο με τον τραυματισμό του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Τραγωδία στην Αλγερία, καθώς, ένας 17χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του μετά από άσχημο μαρκάρισμα αντιπάλου του.

Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής, σε μια διεκδίκηση της μπάλας, δέχτηκε μια δυνατή κλοτσιά από αντίπαλο του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

#Algerie : Deces du jeune Wassim Djezzar, joueur de NRB Oued El Ma, suite a une mauvaise chute lors d'un match de son equipe contre Merouana dans le championnat des U17 de la ligue de Batna.

L'equipe d'#Africafootunited presente ses sinceres condoleances a la famille du defunt. pic.twitter.com/tlCn7soqRg — AFRICAFOOTUNITED.com (@africafootutd) March 25, 2024

Όπως φαίνεται στον αγώνα δεν υπήρχαν γιατροί και ασθενοφόρο, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα ο άτυχος νεαρός να χάσει τη ζωή του, καθώς καθυστέρησε να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

