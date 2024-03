Αθλητικά

Βολιβία: 24χρονος ποδοσφαιριστής πέθανε μέσα στο γήπεδο

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Θλίψη έχει προκαλέσει στην αθλητική κοινωνία της Βολιβίας η είδηση θανάτου του 24χρονου ποδοσφαιριστή, Γκιγιέρμο Ντένις Μπελτράν, ο οποίος αγωνιζόταν στη Ρεάλ Σάντα Κρους.

O νεαρός ποδοσφαιριστής με καταγωγή από την Κολομβία, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του και τελικά «έφυγε» από τη ζωή με καρδιακή ανακοπή.

«Έκανε κανονικά προπόνηση και κατέρρευσε. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή αλλά ήταν ήδη νεκρός όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο», δήλωσε ο αρχηγός της ομάδας.

?? El colombiano Guillermo Denis Beltran (24), canterano de #AtleticoNacional, fallecio hoy en Bolivia. Se desplomo en un entrenamiento con el #RealSantaCruz, fue llevado a un hospital donde intentaron reanimarlo, pero no fue posible. Asi pudimos conocerlo con @alexpiratacabo ???? pic.twitter.com/S4deeOOB5e — Pipe Sierra (@PSierraR) March 22, 2024

