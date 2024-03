Πολιτική

Τέμπη - ΝΔ: Διαγράφηκε ο Ταμήλος μετά τις δηλώσεις για τα θύματα

Έντονη αντίδραση σε συγγενείς θυμάτων και σε κόμματα, μετά από όσα είπε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Μιχάλης Ταμήλος, ο οποίος τέθηκε εκτός κόμματος.

Την διαγραφή του Μιχάλη Ταμήλου από την Νέα Δημοκρατία προκάλεσαν οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις του πρώην βουλευτή του κόμματος στα Τρίκαλα για τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Με απόφαση της Γραμματέως της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Μαρίας Συρεγγέλα, διαγράφεται από μέλος της Νέας Δημοκρατίας ο Μιχαήλ Ταμήλος. Οι δηλώσεις του δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες μας και δεν έχουν καμία θέση στο κόμμα μας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Ταμήλος, σχολιάζοντας όσα συνέβησαν στη χθεσινή παρέλαση για την 25η Μαρτίου στα Τρίκαλα, και με αφορμή την παρουσία των γονέων των αδικοχαμένων κοριτσιών από το Καστράκι στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ανέφερε μεταξύ άλλων απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο:

«Με αφορμή το γεγονός, ξέρεις πόσοι Τρικαλινοί πέθαναν το 2023; 1977 Τρικαλινοί απεβίωσαν εντός του 2023. Μεταξύ των οποίων ήταν και τα τρία παιδιά. Δεν θα πάρουν μαντήλια να κλαίνε όλα τα Τρίκαλα επειδή 1977 Τρικαλινοί πέθαναν…Η ζωή συνεχίζεται. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Ψάχνει να βρει δουλειά … Ο άλλος, του σκοτώνουν το παιδί τη γυναίκα κτλ, θα πάει ο ίδιος στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα δικαστήρια εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί να επιβάλλεις στην κοινωνία να υποφέρει για σένα.Υπάρχει ζωή για τους άλλους…όλα τα Τρίκαλα ασχολούνται με το θέμα αυτό;».

Αναφερόμενος στην πρόταση μομφής που κατατέθηκε για τα Τέμπη, χαρακτήρισε τη διαδικασία ως θέατρο εντυπώσεων λέγοντας μεταξύ άλλων, «Καμιά οικογένεια δεν θα τη σώσει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης κανένας… Μόνοι οι συγγενείς θα πρέπει να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Θα τελειώσει κι αυτό και η ζωή συνεχίζεται… σιγά τώρα την πρόταση μομφής».

ΣΥΡΙΖΑ: Η Ν.Δ να διαγράψει τον Ταμήλο

Σε ανακοίνωση του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην βουλευτή της ΝΔ, ανέφερε το απογευμα τα εξής: "Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καλεί τη Νέα Δημοκρατία να πάρει θέση για τις επιεικώς απαράδεκτες δηλώσεις του πρώην βουλευτή και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλη Ταμήλου, ο οποίος πρόσβαλε βάναυσα τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών και τους συγγενείς τους που έναν χρόνο μετά παλεύουν για να δικαιωθούν. Ένα συγγνώμη δεν θα είναι αρκετό αυτή τη φορά. Η διαγραφή του κ. Ταμήλου είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η πολλαπλώς εκτεθειμένη Νέα Δημοκρατία".

