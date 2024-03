Εκλογές - ΗΠΑ: Ο Τραμπ πουλάει... την Βίβλο για να μαζέψει λεφτά!

Ο οργανισμός που προωθεί την συγκεκριμένη Βίβλο γράφει ότι είναι "η μοναδική εγκεκριμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ".

«Δώστε την πίστη της στην Αμερική»: ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την επ’ αμοιβή σύμπραξή του με έναν σταρ της μουσικής κάντρι προκειμένου να πωλούν Βίβλους, το «αγαπημένο του βιβλίο», όπως έχει πει στο παρελθόν.

«Η θρησκεία και ο χριστιανισμός είναι τα δύο πράγματα που λείπουν περισσότερο σ’ αυτήν τη χώρα» ανέφερε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία σε ένα τρίλεπτο βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του, την πλατφόρμα Truth Social, εν μέσω της Μεγάλης Εβδομάδας πριν από το Πάσχα των Καθολικών.

Στην ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος που προσπαθεί να προσελκύσει τους Ευαγγελικούς κύκλους, ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του να αγοράσουν τη Βίβλο που τους προτείνει έναντι 59,99 δολαρίων.

«Πρέπει να ξαναδώσουμε στην Αμερική την πίστη της», λέει, παραπέμποντας στο εμβληματικό σλόγκαν της προεκλογικής εκστρατείας του «Ξαναδώστε στην Αμερική το μεγαλείο της».

Στον ιστότοπό του, ο οργανισμός που προωθεί τη συγκεκριμένη Βίβλο γράφει ότι είναι «η μοναδική εγκεκριμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ». Διευκρινίζει ότι τα έσοδα δεν θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθεί η προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου, αλλά ότι η εικόνα του χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας «επ’ αμοιβή συνεργασίας».

Η Βίβλος πωλείται σε συνεργασία με τον γνωστό συντηρητικό μουσικό Λι Γκρίνγουντ, το τραγούδι του οποίου "God Bless the USA" ("Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική» ακούγεται σε όλες τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ.

