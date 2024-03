Life

“The 2night Show”: Τρεις καλεσμένοι την Τετάρτη (εικόνες)

Ποιοι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο πλατό του “The 2night Show”.

Απόψε, Τετάρτη 27 Μαρτίου, στις 23:45 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τη Μαρίνα Ασλάνογλου. Η αγαπημένη ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Ψυχοκόρες» του ΑΝΤ1, μιλάει για τον ρόλο της Ευανθίας Νάτση, που την έφερε ξανά στη μυθοπλασία μετά από 14 χρόνια αποχής από την τηλεόραση. Γιατί προτιμούσε να κάνει μόνο θέατρο; Γιατί της άφησε ένα ζευγάρι βρεφικά παπουτσάκια η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στο καμαρίνι της; Τι αλλαγές έφερε η μητρότητα στη ζωή της; Έχει γίνει λιγότερο «ψυχαναγκαστική»; Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την περιοδεία της sold out παράστασης «Σκηνές από έναν γάμο», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Νίκο Ψαρρά.

Στο αποψινό «The 2Night Show» καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι και ο Μενέλαος Γεωργίου. Ο αγαπημένος podcaster της εκπομπής «Γεγονότα που συγκλόνισαν» μιλάει για εγκλήματα, που ακόμα και σήμερα έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη του κόσμου. Γιατί ασχολήθηκε με τον μακελάρη της Νορβηγίας, Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ; Τι αποκαλύπτει για τον Αντώνη Δαγκλή, τον δράκο των ιερόδουλων; Ποιος ήταν ο Βασίλης Λυμπέρης, ο τελευταίος θανατοποινίτης της Ελλάδας; Γιατί η δολοφονημένη τρανς γυναίκα, Άννα Ιβάνκοβα, λοιδορήθηκε ακόμα και μετά τον θάνατό της; Τέλος, ο Μενέλαος Γεωργίου αποκαλύπτει πως είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να οπτικοποιήσει τα documentary podcast, που δημιούργησε με σεβασμό και αγάπη.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τη Μαριάνθη Κάσδαγλη, την όμορφη πλοίαρχο που έγινε γνωστή μέσα από το «Survivor». Η Μαριάνθη μιλάει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα, αλλά και για τα υπερατλαντικά ταξίδια που σημάδεψαν τη ζωή της. Στη συνέχεια, περιγράφει πώς έπεσε θύμα κάποιου hacker, που κατάφερε να της αδειάσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της, αλλά και την προσπάθειά της να συνεχίσει απτόητη τη ζωή της. Τέλος, μιλάει για τα νέα επαγγελματικά βήματά της και αποκαλύπτει πως θα μπορούσε να ξαναπάει στο reality επιβίωσης.

