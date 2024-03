Κοινωνία

Ψυχικό – απόπειρα ληστείας: Γυναίκα εξουδετέρωσε κακοποιό

Ο δράστης αποπειράθηκε να ληστέψει γυναίκα με την απειλή όπλου, αλλά δεν υπολόγισε καλά την αντίδραση της και κατέληξε με χειροπέδες.

Ένας 34χρονος Ουκρανός συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες το βράδυ, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός πλησίασε μια γυναίκα την στιγμή που εκείνη επιβιβαζόταν σε όχημα, στην περιοχή του Ψυχικού, και με την απειλή πιστολιού αποπειράθηκε να αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενά της και χρηματικό ποσό. Η γυναίκα αντέδρασε και ο 34χρονος τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν μετά από λίγο τον κατηγορούμενο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ψυχικού - Φιλοθέης, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της απόπειρας ληστείας. Σημειώνεται ότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι - ρέπλικα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

