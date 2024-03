Κοινωνία

Εγνατία Οδός: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Δείτε αναλυτικά όλες τις ρυθμίσεις και τις εναλλακτικές για του οδηγούς.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, ανακοινώθηκαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας για αύριο Πέμπτη 28 και Παρασκευή 29 Μαρτίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τις 7 το πρωί και έως τις 7 το βράδυ για τις δύο επόμενες ημέρες θα ισχύει αποκλεισμός εισόδου των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου της Εγνατίας Οδού, στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα, επί της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Τα οχήματα που κινούνται από Βέροια προς Αθήνα, θα εκτρέπονται από τον ανισόπεδο κόμβο Νησελίου στην παλαιά εθνική οδό Αλεξάνδρειας – Κατερίνης και στη συνέχεια θα εισέρχονται στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, μέσω του ανισόπεδου κόμβου Ν. Αγαθούπολης.

Στην ανακοίνωση της Τροχαίας προστίθεται πως «η σωστή οδική συμπεριφορά και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων».

