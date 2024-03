Αθλητικά

Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος επίτιμος Πρόεδρος της ΕΟΚ

Μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού μετά από πρόταση του νυν Πρόεδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου.

Σε μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού, προχώρησε σήμερα το σώμα των Σωματείων που ανήκει στη δύναμη της ΕΟΚ, αποδεχόμενο την πρόταση του πρόεδρου Βαγγέλη Λιόλιου και του ΔΣ της ΕΟΚ, για ανακήρυξη του Γιώργου Βασιλακόπουλου σε επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Η πρόταση του νυν προέδρου για τον προκάτοχό του κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιείται στο κτίριο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και υπερψηφίστηκε εν μέσω πλήθους θετικών σχολίων.

Ασπαζόμενος το ρητό «όποιος δεν τιμά το παρελθόν του δεν έχει μέλλον», ο Βαγγέλης Λιόλιος εκτίμησε ότι η μακρόχρονη προσφορά του Γιώργου Βασιλακόπουλου στο ελληνικό μπάσκετ και η ουσιαστική συμβολή του στα ραγδαία άνοδο του μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως, ήταν ο οδηγός για πολλούς και πρέπει να μνημονεύεται.

Ο τέως πρόεδρος μίλησε στο σώμα μέσω διαδικτυακής κλήσης και εμφανώς συγκινημένος για τη μεγάλη τιμή έκανε λόγο για «διοικητική μεγαλοπρέπεια της νυν διοίκησης».