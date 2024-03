Οικονομία

ΥΠΕΘΟ - ΑΑΔΕ: Παρατάσεις προθεσμιών καταβολής λόγω ειδικής τραπεζικής αργίας

Η παράταση δόθηκε λόγω της ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών, λόγω του Πάσχα των καθολικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσαν και επίσημα σήμερα την παράταση προθεσμιών καταβολής οφειλών λόγω ειδικής τραπεζικής αργίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «Ενημερώνουμε τους φορολογουμένους ότι, βάσει της Απόφασης ΠΟΛ. 1061/2018 (ΦΕΚ B 1167), οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων που λήγουν στις ορισθείσες ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών (29/3/2024 και 1/4/2024 - Καθολικό Πάσχα) παρατείνονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή μέχρι και τις 2 Απριλίου 2024.

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων που λήγουν την Παρασκευή 29/3 και τη Δευτέρα 1/4 δεν επηρεάζονται από την τραπεζική αργία και παραμένουν αμετάβλητες».