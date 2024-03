Πολιτική

Πρόταση δυσπιστίας: η “ομολογία” Παππά για τις επαφές των κομμάτων και οι αντιδράσεις

Τι είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ για την συνεννόηση μεταξύ κομμάτων της αντιπολίτευσης για την πρόταση μομφής, πριν το περιβόητο δημοσίευμα. Τι λέει το Μαξίμου, τι απαντά το ΠΑΣΟΚ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, αποκάλυψε ότι υπήρξε προετοιμασία με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας πριν το δημοσίευμα του "Βήματος", εγείροντας αντιδράσεις τόσο απο την πλευρά της Κυβέρνησης, όσο και απο το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, που κατέθεσε την εν λόγω πρόταση.

Ο κ. Παππάς ρωτήθηκε, από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση, στην διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης τους στο ACTION 24, γιατί κατατέθηκε η πρόταση δυσπιστίας από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας "Το Βήμα".

«Και ποιος σας είπε ότι δεν υπήρχαν συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας εδώ και κάποιες ημέρες; Είχε ήδη ωριμάσει η σκέψη. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνονται από το βράδυ ως το πρωί. Είναι συντεταγμένα κόμματα, να μην υπάρχουν αιφνιδιασμοί. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω», είπε ο πρώην Υπουργός.

Ο κ. Παππάς υπενθύμισε την υπόθεση Ασημακοπούλου, με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων, τονίζοντας πως από τότε υπήρξε η σκέψη της κλιμάκωσης των αντιδράσεων κατά της κυβέρνησης, οπότε μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα Τέμπη, κρίθηκε ως κατάλληλη η στιγμή να προβούν τα κόμματα στην πρόταση δυσπιστίας.

Αυτή την παραδοχή του Ν. Παππά την ανέφερε και στην ομιλία του στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας: «Ο κ. Παππάς – του ξέφυγε μάλλον – είπε απόψε ότι υπήρχε προσυνεννόηση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό ήρθε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα και να μιλήσει για κοινωνικές εκδηλώσεις».

Για «φαντασιώσεις» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Νίκου Παππά.

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέρει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαρτίου με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον κ. Φάμελλο, τον κ. Κουτσούμπα, τον κ. Χαρίτση και την κα Κωνσταντοπούλου έγιναν κατά σειρά κοινοβουλευτικής δύναμης την Τρίτη 26 Μαρτίου από τις 10 το πρωί και μετά.

Οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων που δέχτηκαν να συνυπογράψουν, έλαβαν το κείμενο της πρότασης στις 11 το πρωί. Όλα τα υπόλοιπα είναι φαντασιώσεις.

