Αθλητικά

Διπλή Ανάπλαση στον Βοτανικό: Κόντρα Δούκα - Μπακογιάννη για το έργο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην Δήμαρχος της Αθήνας, απάντησε στον Χάρη Δούκα, ο οποίος τον κατηγόρησε οτί αυτός ευθύνεται για τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου.

-

Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δουκά και τον πρώην Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη μετά τις δηλώσεις του πρώτου για το έργο της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό.

Ο Κώστα Μπακογιάννης, απάντησε στις κατηγορίες του Χάρη Δούκα, ότι τυχόν καθυστερήσεις στο έργο οφείλονται στην "προηγούμενη δημοτική αρχή" (αυτή του Κώστα Μπακογιάννη) λέγοντας πως ο Δήμαρχος Αθηναίων παρέλαβε ένα έργο "υπερώριμο και στρωμένο".

Η δήλωση του Κώστα Μπακογιάννη

Καθαρές και άμεσες απαντήσεις στα θέματα που εγείρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σχετικά με το έργο της Διπλής Ανάπλασης, έδωσε κατά τη διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Ψηλά».

«Όποτε μιλάμε για τη Διπλή Ανάπλαση, ο Δήμαρχος διακατέχεται από μια ένταση, παρότι διαβάζει από γραμμένο κείμενο. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με την πίεση του εγχειρήματος, το οποίο πράγματι είναι τιτάνιο, είναι περίπλοκο, είναι σύνθετο, είναι δύσκολο» ανέφερε κατά την έναρξη της εισήγησης του ο Κώστας Μπακογιάννης, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι «ο Δήμαρχος Αθηναίων θα έπρεπε να κάνει το σταυρό του, καθώς παραλαμβάνει ένα έργο υπερώριμο και στρωμένο».

«Με ψέματα και μισές αλήθειες δεν μπορεί να προχωρήσει ένα τόσο μεγάλο έργο – Εμείς θέλουμε η Αθήνα να πάει μπροστά»

«Εμείς θέλουμε η Αθήνα να πάει μπροστά και θέλουμε και η Διπλή Ανάπλαση να πάει μπροστά. Και θα κάνουμε ότι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να γίνει αυτό. Σε αυτό είμαστε σύμμαχοι. Αυτό, όμως, προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, σχέσεις ειλικρίνειας και αλληλοσεβασμού. Υπάρχει ένα όριο. Με ψέματα, μισά ψέματα και μισές αλήθειες δεν μπορεί να προχωρήσει ένα τόσο μεγάλο έργο. Άρα, λοιπόν, καλώ τον δήμαρχο, έστω και τώρα, να λειτουργήσει ψύχραιμα και συναινετικά. Είναι δήμαρχος όλων. Να μας ενώσει όλους για να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε το έργο».

«Το έργο να γίνει χωρίς αναίτιες και άσκοπες καθυστερήσεις»

«Το έργο αυτό, από τη φύση του, υπερβαίνει τη μία δημοτική αρχή, υπερβαίνει κόμματα ιδεολογίες και παρατάξεις. Γι’ αυτό κι εμείς από την πρώτη στιγμή, προτάξαμε αφενός την ανάγκη για σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αφετέρου την προσπάθεια για συναίνεση, ώστε να ενώσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτό το έργο εις πέρας, όλοι μαζί. Πίστευα πως την ίδια γραμμή θα ακολουθήσει και ο νυν Δήμαρχος, καθώς όλοι θέλουμε αυτό το έργο να γίνει και να γίνει έγκαιρα, χωρίς αναίτιες και άσκοπες καθυστερήσεις. Δυστυχώς, όμως, και στην προηγούμενη παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και σ’ αυτή, ο Δήμαρχος ακολουθεί έναν ολισθηρό δρόμο και καταφεύγει σε άκαιρες και άδικες επιθέσεις. Αντιλαμβάνομαι την πολιτική λογική, είναι παλιά όσο και η ίδια η πολιτική. Είναι η περίφημη λογική της καμένης γης. Δηλαδή, αν καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το έργο να το πιστωθούμε εμείς. Αν, πάλι, δεν τα καταφέρουμε να πούμε ότι φταίνε οι προηγούμενοι. Αυτό , λοιπόν, το έργο έχουμε ξαναδεί σ' αυτή τη χώρα. Αλλά να συμφωνήσουμε, μεταξύ μας, ότι πρόκειται για μια ξεπερασμένη λογική».

«Διασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις 230 εκατ. Ευρώ»

«Παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχετε ένα έργο απολύτως ώριμο,με ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και με επικαιροποίηση της νομοθεσίας. Έχετε, επίσης, διασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις σχεδόν 230 εκ. ευρώ. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό, όταν άκουσα τον Δήμαρχο να λέει ότι οι χρηματοδοτήσεις είναι στον αέρα. Αυτό, φυσικά, το είπε στην αρχή, γιατί στο τέλος της εισήγησης του ανέφερε ότι οι χρηματοδότησεις είναι εξασφαλισμένες. Τι ισχύει τελικά; Αυτό που είπε στην αρχή, ότι δηλαδή είναι στον αέρα το έργο ή αυτό που είπε στο τέλος ότι είναι εξασφαλισμένο; Η αλήθεια, φυσικά, είναι αυτό που είπε στο τέλος. Οι χρηματοδοτήσεις είναι απολύτως εξασφαλισμένες και η διαφορά μεταξύ έγκρισης και προέγκρισης είναι καθαρά τυπική».

Για την απορρύπανση του χώρου στον Βοτανικό

«Αυτή τη φορά δεν άκουσα τον δήμαρχο να φωνάζει «που είναι τα λεφτά» δίνοντας τροφή στο «Μακελειό» και σε λοιπά site. Η ουσία είναι πως η απορρύπανση προχωρούσε κανονικά και πράγματι είναι αναγκαία προϋπόθεση για το έργο. Προφανώς η αρχική χρηματοδότηση δεν έφτανε. Το είχαμε δηλώσει. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσουμε το έργο και να περιμένουμε μέχρι να βρούμε όλο το ποσό. Ενημερώσαμε στις 30 Οκτωβρίου, στη συνάντηση που εγώ προκάλεσα, τον Δήμαρχο. Χρειαζόντουσαν περισσότερα χρήματα. Τα χρήματα αυτά εμείς ξεκάθαρα τα είχαμε συμφωνήσει με τα αρμόδια υπουργεία. Όταν φύγαμε, αφήσαμε αναλυτικό οδικό χάρτη για το τι πρέπει να κάνει αυτή η δημοτική αρχή για να εξασφαλίσει τα χρήματα. Όπως και έκανε με 3-4 μήνες καθυστέρηση.

Καταλαβαίνω ότι μία νέα δημοτική αρχή μπορεί να χάσει λίγο χρόνο μέχρι να προσαρμοστεί, να εξοικειωθεί, να νιώσει ασφαλής. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως δεν υπήρχαν τα χρήματα, ώστε η σημερινή δημοτική αρχή να τα πάρει και να προχωρήσει. Κατ΄ επέκταση ο ίδιος ο Δήμαρχος απαντάει στον εαυτό του. Σε κάθε περίπτωση θέμα με την απορρύπανση δεν υπάρχει».

Τι πραγματικά ισχύει με τις άδειες, τις συμβάσεις και τις απαλλοτριώσεις

«Γνωρίζουμε όλοι ότι η άδεια είναι ευθύνη του εργολάβου. Ξέρουμε επίσης, ότι όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε για να εκδοθεί αυτή η άδεια, η οποία να σημειώσω δεν εκδίδεται από τον Δήμο, αλλά από το Υπουργείο. Χρειάστηκε, όντως, νομοθετική παρέμβαση. Τι δεν είπε, όμως, ο Δήμαρχος; Ότι το σχέδιο αυτής της νομοθετικής παρέμβασης είχε γραφτεί από τη δική μας δημοτική αρχή και περιλαμβανόταν στον φάκελο που παραδώσουμε για την Διπλή Ανάπλαση. Τώρα, σε σχέση με τις συμβάσεις. Αυτή η Δημοτική Αρχή έχει, πρώτα απ’ όλα, παραλάβει τις συμβάσεις μεταξύ των εταίρων, του Δήμου, της ΠΑΕ, του ερασιτέχνη, των τραπεζών, όλων. Αυτές οι συμβάσεις συνιστούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να προχωρήσει το έργο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχει παραλάβει, επίσης, το γήπεδο συμβασιοποιημένο, αλλά και τα αλλά έργα δημοπρατημένα. Άκουσα τον Δήμαρχο να λέει ότι προχωράμε με τις συμβάσεις για την οδοποιία και το πράσινο. Μα είχαν ήδη προχωρήσει. Τώρα, πρέπει να τις συνεχίσει. Σας άκουσα να λέτε, επίσης, ότι σε σχέση με τις απαλλοτριώσεις παραλάβατε μια ουσιαστικά χαώδη κατάσταση. Μα είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα; Έχω μπροστά μου το έγγραφο, το οποίο παρέλαβε η δημοτική αρχή. Έχει μέσα συνολικά 27 ιδιοκτήτες, με τους οποίους έγιναν αναλυτικές συναντήσεις και συζητήσεις, προχωρήσαμε σε διαπραγματεύσεις και είναι όλα καταγεγραμμένα. Προφανώς είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Αλλά έχει γίνει παρά πολλή δουλειά».

«Την εννιαετία Καμίνη η «Διπλή Ανάπλαση» ήταν…νεκρή»

«Επειδή λίγο νωρίτερα είπατε ότι το έργο δεν είχε σφυγμό. Θα ήθελα να σας περιγράψω τι σημαίνει να μην έχει σφυγμό ένα έργο. Είναι η Διπλή Ανάπλαση την οποία εμείς παραλάβαμε «νεκρή» από την παράταξη του κυρίου Δημάρχου. Η τελευταία εμπλοκή του κυρίου Καμίνη, του ιδεολογικού σας προκατόχου, με την Διπλή Ανάπλαση ήταν να κάτσει σ’ ένα τραπέζι με τον τότε Πρωθυπουργό, τον κ. Τσιπρα, για να συμφωνήσουν να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Γουδή. Τα εννιά χρόνια την διοίκησης Καμίνη δεν υπήρχε Διπλή Ανάπλαση, καίτοι είχε το προεδρικό διάταγμα του 2012. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ένα έργο χωρίς σφυγμό. Η μισή σας παράταξη, δηλαδή, το είχε αφήσει να ξεχαστεί και η άλλη μισή σας παράταξη, εξ αριστερών σας, που σήμερα εκπροσωπείται από τον κύριο Ζαχαριάδη, μιλούσε για κορμοράνους.

Χάρης Δούκας: «Έχουμε τη γνώση και την αποφασιστικότητα να παραδώσουμε ένα νέο γήπεδο –κόσμημα»

Σε 10 αποφασιστικής σημασίας παρεμβάσεις για την ανάταξη του έργου της «Διπλής Ανάπλασης» εκ μέρους της νέας δημοτικής αρχής, τις 90 πρώτες ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε ότι οι αναμφισβήτητες καθυστερήσεις προφανώς οφείλονται στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Επισήμανε ότι στόχος είναι να μην υπάρξει ουδεμία περαιτέρω πηγή καθυστέρησης και με εύστοχους χειρισμούς να απορροφηθούν οι καθυστερήσεις που έχουν επισυμβεί, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τωρινή δημοτική αρχή, έχει τη γνώση και την αποφασιστικότητα να παραδώσει στις Αθηναίες, στους Αθηναίους και σε όλους τους Έλληνες ένα νέο γήπεδο - κόσμημα και ένα νέο τοπόσημο, παγκόσμιας εμβέλειας, τον νέο Ελαιώνα της Αθήνας, δίπλα στην Ακρόπολη.

Ο Χάρης Δούκας, συγκεκριμένα, υπογράμμισε:

Όταν αναλάβαμε, το ζήτημα της χρηματοδότησης του γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού ήταν κυριολεκτικά στον αέρα. Υπήρχε μία Απόφαση προένταξης, τον Φεβρουάριο του 2022, και τίποτα άλλο. Η σχετική πρόσκληση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βγήκε μόλις στις 27 Φεβρουαρίου του 2024, δύο ολόκληρα χρόνια μετά την προένταξη και -εννοείται- κατόπιν παρέμβασής μας. Έκτοτε, από την ίδια κιόλας μέρα, συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σήμερα καταθέσαμε τον σχετικό φάκελο, κατόπιν έγκρισης (ομόφωνης μάλιστα) από τη Δημοτική Επιτροπή (208/2024 ΠΟΕ). Αναμένουμε τώρα την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οριστική έγκριση της χρηματοδότησης. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της Απορρύπανσης, είναι γνωστό ότι ο χώρος του γηπέδου είχε εκσκαφτεί το 2009 αλλά από τότε είχε γεμίσει με αυθαίρετες αποθέσεις μπάζων και σκουπιδιών. Ανατέθηκε μία Σύμβαση τον Μάρτιο του 2023 για την Απορρύπανση του χώρου, όμως τα χρήματα δεν ήταν επαρκή. Από τον Αύγουστο του 2023 υπήρχε καταγεγραμμένη ανάγκη για επιπρόσθετα κονδύλια. Μετά από τόσους μήνες τώρα λύνεται το πρόβλημα. Διαβουλευθήκαμε τόσο με το ΥΠΟΙΚ όσο και με το ΥΠΕΝ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την ανάγκη συνέχισης των εργασιών απορρύπανσης στον περιβάλλοντα χώρο που θα ανεργεθεί το γήπεδο και διασφαλίσαμε 4 εκ. για την απορρύπανση. Επίσης, απαιτούνται χωματουργικές εργασίες για την απομάκρυνση πάσης φύσεως υλικών στο υπό κατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών και σε συνέχεια της πρόσκληση με τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» διασφαλίσαμε τα αναγκαία κονδύλια ύψους 6.863.881,99 €, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Ειδικό Πρόγραμμα Δήμου Αθηναίων. Καταρτίσαμε τον σχετικό Φάκελο κατόπιν έγκρισης (ομόφωνης και εδώ) από τη Δημοτική Επιτροπή (204/2024 ΠΟΕ) και αναμένουμε τη σχετική Υπουργική Απόφαση. Αμέσως μόλις εκδοθεί αυτή, υπογράφουμε τη Σύμβαση με την Ανάδοχο Κοινοπραξία - η οποία προφανώς και πρέπει να αναλάβει να κάνει αυτές τις εργασίες με Συμπληρωματική Σύμβαση- και έτσι μπορούν οι εργασίες για το νέο Γήπεδο να ξεκινήσουν. Σχετικά με την Οικοδομική Άδεια, ξεμπλοκάρουμε το θέμα του Τοπογραφικού, η έκδοση του οποίου είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Από τον Οκτώβριο του 2023 το ζήτημα ήταν σε εκκρεμότητα, τελικά στις 9 Φεβρουαρίου 2024, το Τοπογραφικό οριστικοποιήθηκε και ανέβηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Άδειες. Επιλύουμε, σε συνεργασία με την ΔΑΟΚΑ, τα προβλήματα αναφορικά με την έγκριση του Διαγράμματος Κάλυψης. Για παράδειγμα, ένα από τα ζητήματα ήταν αυτό του καθορισμού του ακριβούς αριθμού των θέσεων στάθμευσης. Από τον Οκτώβριο του 2023 είχε τεθεί το ζήτημα. Τελικά, επιλύθηκε με τροπολογία η οποία ψηφίστηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2024 και η οποία καθορίζει ως θέσεις στάθμευσης τον ανώτατο αριθμό που προβλεπόταν στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δηλαδή 450 θέσεις στάθμευσης, οι 325 κάτω από το νέο Γήπεδο και οι 125 κάτω από τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Αυτές τις μέρες επιλύουμε ένα ακόμη πρόβλημα που προέκυψε ξαφνικά: Μέσα στο οικόπεδο υπάρχουν κτίσματα, που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Αθηναίων και πρέπει να βγει Άδεια Κατεδάφισής τους, πριν βγει η Άδεια του νέου Γηπέδου. Βρήκαμε μία μεθοδολογία, οδεύει προς τη λύση και το ζήτημα αυτό. Άλλες δύο σημαντικές Συμβάσεις που πρέπει να συναφθούν αφορούν τους δύο Τεχνικούς Συμβούλους. Ως προς τον πρώτο Τεχνικό Σύμβουλο, για το νέο Γήπεδο και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, έγινε η Δημοπράτηση και εξελίσσεται η σχετική διαδικασία. Μάλιστα, προχωρήσαμε σε μία μικρή Σύμβαση -γέφυρα, μέχρι να υπογραφεί η κύρια Σύμβαση. Ως προς τον δεύτερο Τεχνικό Σύμβουλο, για το Πράσινο, τους Κοινόχρηστους Χώρους, την Οδοποιία, την Αποχέτευση και τον Ποδηλατόδρομο, είμαστε στο τελικό στάδιο προετοιμασίας της Διακήρυξης. Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα με σοβαρές καθυστερήσεις αφορά την ιδιοκτησία της γης στο χώρο της «Διπλής Ανάπλασης». Από την πρώτη μέρα το τρέξαμε με ιδιαίτερη επιμέλεια και επίπονες προσπάθειες, καθώς και τη φιλότιμη συμβολή των υπηρεσιακών παραγόντων, και καταφέραμε να μαζέψουμε τα στοιχεία, δημιουργώντας μία συνολική λίστα παρακολούθησης της προόδου των απαλλοτριώσεων. Ευθύς αμέσως ξεκινήσαμε τα ραντεβού με τους ιδιοκτήτες προκειμένου να επιταχύνουμε τις διαδικασίες συμβιβασμού. Στη μέχρι τώρα υλοποίηση των συναντήσεων (άνω των 12), πετύχαμε στην πλειοψηφία, δίκαιο συμβιβασμό με τους ιδιοκτήτες. Στα υπόλοιπα αναμένουμε την εκτίμηση για να προχωρήσουμε σε συμβιβασμό. Συγκροτήσαμε 8μελή ομάδα έργου, στην οποία επικεφαλής είμαι εγώ ο ίδιος, και συμμετέχουν σε αυτήν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αθηναίων, ο Αντιδήμαρχος Υποδομών, Προϊστάμενοι αρμόδιων Διευθύνσεων, η Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων και εξειδικευμένος Νομικός Σύμβουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Σταϊκούρας: Ο Καραμανλής δεν αγνόησε τις προειδοποιήσεις για θέματα ασφάλειας (βίντεο)

Σλοβακία - Επίθεση αρκούδας: 31χρονη σκοτώθηκε τρέχοντας για να… σωθεί!

Τέμπη - Τσαγκλή: Οι γερανοί δούλευαν σε άλλο σημείο, όχι εκεί που έγινε το μπάζωμα! (βίντεο)