Αφρικανική σκόνη: Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο

Σε ποιες περιοχές θα γίνει πιο αισθητό το φαινόμενο. Πότε αναμένεται να υποχωρήσει.

Aισθητή είναι σήμερα, για δεύτερη ημέρα, η αφρικανική σκόνη στην Ελλάδα και για το φαινόμενο αυτό που προκαλεί αρκετά προβλήματα στους πολίτες

Ιδιαίτερα αυτό γίνεται αισθητό προς τα πιο νότια τμήματα της χώρας μας, προς την περιοχή της Κρήτης. Ωστόσο, σήμερα από το απόγευμα και στη συνέχεια, περιμένουμε μία σταδιακή υποχώρηση αυτού του έντονου φαινομένου αφρικανικής σκόνης.

Για τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του σχολίασε: «Την περίοδο της άνοιξης (Μάρτιο Απρίλιο) , οι κυκλώνες Sharav που κινούνται προς τα ανατολικά, κατά μήκος της βόρειας αφρικάνικης ακτογραμμής, μεταφέρουν σκόνη στην ανατολική Μεσόγειο. Μια τυπική αμμοθύελλα που έχει εύρος 200 χιλιομέτρων μεταφέρει 20 με 30 εκατομμύρια τόνους σκόνης, μερικές φορές έως και 100 εκατομμύρια. Η σκόνη που κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα παγκοσμίως φτάνει τα 2 με 3 δισεκατομμύρια τόνους το χρόνο».

Στην ανάρτηση του τόνισε πως οι συγκεντρώσεις της Αφρικανικής σκόνης θα επικρατήσουν μέχρι και την Πέμπτη υψηλές οι συγκεντρώσεις της Αφρικανικής σκόνης , ενώ θα υπάρξει νέος γύρος από βδομάδα , αλλά με χαμηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, στα κεντρικά, στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα θα εξασθενήσουν και από τις απογευματινές ώρες θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί στα ανατολικά, 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων, 4 με 5 και στα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά έως το μεσημέρι. Σταδιακή βελτίωση. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Τις πρώτες πρωινές ώρες είναι πιθανό στη Μακεδονία να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση το μεσημέρι από τα δυτικά. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 και στα ανατολικά νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα δείξει από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Τις πρώτες πρωινές ώρες είναι πιθανό στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και βαθμιαία στα νότια θαλάσσια - παράκτια τοπικά 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 2-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στα θαλάσσια - παράκτια τοπικά 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και πιθανώς το απόγευμα στην ανατολική Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία από τα δυτικά σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 5 με 7-8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

