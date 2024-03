Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Συγκινητικό το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από το επόμενα επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

Η Έλενα, με τον Νικόλα στο πλευρό της, συναντά επιτέλους την κόρη που ονειρεύεται να υιοθετήσει!

Sneak Preview:





Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:00, με ένα νέο συγκινητικό επεισόδιο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00

Οι κυκλοθυμίες του Άλκη, αρχίζουν να ανησυχούν την Έλσα και την Κάτια, που αποφασίζουν να αναλάβουν δράση. Η Σοφία αποφασίζει οριστικά να προχωρήσει στον χωρισμό της με τον Κοσμά, αλλά ο Πάρης δείχνει να δυσκολεύεται να το αποδεχτεί. Ο Αλέξης προσπαθεί να πλησιάσει την οικογένεια του Φίλιππου, αλλά ο Φίλιππος νιώθει τον τρόπο του παραβιαστικό. Η Αθηνά θα ενημερώσει την Κάτια ότι η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Άλκη οφείλεται στην ασθένειά του και ο Άλκης για πρώτη φόρα θα παραδεχτεί τον φόβο του.

Δείτε το trailer:





«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Γιάννης Δρακόπουλος, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

