Βασίλης Καρράς: Μνημόσυνο για τον τραγουδιστή - Πότε θα γίνει η μεγάλη συναυλία που είχε ζητήσει

Έχουν συμπληρωθεί τρεις μήνες από την μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Καρράς. Η ανακοίνωση για το μνημόσυνο και η συναυλία που θα ακολουθήσει.

Την προηγούμενη Κυριακή (24/3) συμπληρώθηκαν τρεις μήνες από την μέρα που ο Βασίλης Καρράς έφυγε από την ζωή. Ο «Άρχοντας της πίστας» πέθανε σε ηλικία 70 ετών στις 24ης Δεκεμβρίου του 2023.

Όπως έγινε γνωστό την Κυριακή 31/3 θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο στη μνήμη του στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γεροπλατάνου Χαλκιδικής, με αφορμή τους τρεις μήνες από τον θάνατό του.

Μάλιστα ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, Ευάγγελος Αραμπατζής και η σύζυγος του αειμνήστου ερμηνευτή κα Χριστίνα Καρρά θα προχωρήσουν σε από κοινού δηλώσεις προς τα ΜΜΕ για την μεγάλη συναυλία προς τιμήν του Βασίλη Καρρά.

H ανακοίνωση της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος

«Ο Καλλιτεχνικός Δ/ντης της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος Ευάγγελος Αραμπατζής και η σύζυγος του αειμνήστου ερμηνευτή κα Χριστίνα Καρρά θα προχωρήσουν σε από κοινού δηλώσεις προς τα ΜΜΕ για την μεγάλη συναυλία προς τιμήν του εκλιπόντος καλλιτέχνη, την Κυριακή 31/3/24, στον προαύλιο χώρο του Ι. Ναού Αγ. Δημητρίου Γεροπλατάνου Χαλκιδικής όπου θα λάβει χώρα το μνημόσυνο.

Ιερό μνημόσυνο από την ΣΟΝΕ στην μνήμη του αειμνήστου καλλιτέχνη Βασίλη Καρρά.

Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος (ΣΟΝΕ) και η Ενορία Αγ. Δημητρίου Γεροπλατάνου Χαλκιδικής θα τελέσουν ιερό μνημόσυνο στην μνήμη του Βασίλη Καρρά, στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Γεροπλατάνου Χαλκιδικής.

Μετά από επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος η συναυλία αφιέρωμα προς την μνήμη του θα πραγματοποιηθεί, πρώτα ο Θεός, μετά την συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του. Υπολογίζεται το Καλοκαίρι του 2025 στην Θεσσαλονίκη.

Η οικογένεια του αειμνήστου καλλιτέχνη θα παρευρεθεί στο μνημόσυνο την Κυριακή 31/3/24 στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Γεροπλατάνου Χαλκιδικής.

Παρακαλούμε όπως τιμήσετε με την παρουσία σας την μνήμη του αξιομακάριστου αδελφού μας Βασιλείου.»

