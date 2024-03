Κόσμος

Bρετανία: Συναγερμός σε δημοτικό σχολείο – “Κλείδωσαν” μέσα τους μαθητές

Στο σχολείο που θα έκλεινε σήμερα λόγω των πασχαλινών διακοπών φοιτούν περίπου 300 παιδιά ηλικίας από 2 έως 11 ετών.

Σε κατάσταση lockdown βρίσκεται ένα δημοτικό σχολείο στο Tισντέιλ της Μ. Βρετανίας σύμφωνα με δημοσιεύματα, που αναφέρουν ότι ένοπλοι αστυνομικοί καταφθάνουν στο σημείο. Το περιστατικό που είναι σε εξέλιξη σημειώθηκε στο σχολείο Tilery Primary School με τη διεύθυνσή του να καλεί τους γονείς να σπεύσουν να πάρουν τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με αναφορά της Daily Mail oι δάσκαλοι έχουν οδηγήσει όλους τους μαθητές στην κύρια αίθουσα και αναμένουν την αστυνομία. Στο σημείο έχουν καταφτάσει ισχυρές δυνάμεις με την αστυνομία να μην δίνει ακόμη πληροφορίες και το συμβάν.



Πηγή: Daily Mail

