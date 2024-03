Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Τελικός κεκλεισμένων των θυρών στο Πανθεσσαλικό

Τι δήλωσε ο Τάκης Μπαλτάκος μετά τη σύσκεψη στην ΕΠΟ για τον τελικό του Κυπέλλου. Γιατί δήλωσε πως ο τελικός θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Προς τελικό Κυπέλλου με κλειστές πόρτες οδεύει ο καταληκτικός αγώνας της διοργάνωσης το 2024, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τάκη Μπαλτάκου, μετά την σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε επί τούτω.

Ο τελικός ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό είναι προγραμματισμένος για τις 18 Μαΐου στο Πανθεσσαλικό στάδιο, βάσει προκήρυξης της ΕΠΟ, αλλά αυτή τη στιγμή το γήπεδο του Βόλου δεν πληροί τις προϋποθέσεις, για δύο λόγους: ελλιπές σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικό εισιτήριο.

«Έγινε μια σύσκεψη σήμερα, στην οποία πήραμε αποφάσεις. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι πως η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να τηρεί την προκήρυξη. Όταν υπάρχει ομάδα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο τελικός γίνεται στον Βόλο. Ο Άρης δεν δέχεται να παίξει στο ΟΑΚΑ», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μετά την σύσκεψη.

«Αφού δεν συμφωνούν οι ομάδες πάμε στον Βόλο, που λέει η προκήρυξη, αλλά πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αν δεν τηρηθούν μέχρι ένα χρονικό σημείο θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε επιφυλάξεις ακόμη και με τον κόσμο, λόγω επεισοδίων που μπορούν να συμβούν», συνέχισε.

«Ο δήμαρχος Βόλου δέχεται με περίπου 11.000 φιλάθλους. Τώρα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, οπότε σήμερα η απόφαση είναι ο τελικός να γίνει στον Βόλο χωρίς οπαδούς. Αν αλλάξουν οι προϋποθέσεις θα το δούμε. Θα πρέπει το γήπεδο του Βόλου να βελτιωθεί βάσει νόμου, σύντομα όμως για προλάβουμε κι εμείς να αλλάξουμε απόφαση», συμπλήρωσε.

Όσο για το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, η πρόταση συνάντησε το «όχι» της μακεδονικής ομάδας: «Ο Άρης δεν δέχεται να παίξει εκεί που το χρησιμοποιούσε ως έδρα ο Παναθηναϊκός. Η ΕΠΟ ασφαλώς μπορεί να συνδράμει οικονομικά για να βελτιωθεί το Πανθεσσαλικό».

Εν τω μεταξύ από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση καθώς και η διάθεση εισιτηρίων των φιλάθλων των ομάδων ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ, ΑΣ ΠΑΟΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. και ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο., κατά τη διεξαγωγή του FINAL 4 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών Πετοσφαίρισης της ΕΟΠΕ, μεταξύ των ομάδων ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ, ΑΣ ΠΑΟΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. και ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο., την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ) και το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 (ΤΕΛΙΚΟΣ), στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης του ΕΑΚ Λάρισας, για σοβαρούς λόγους της δημόσιας τάξης και ασφάλειας

