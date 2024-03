Κοινωνία

Νέα Ερυθραία: “Ξάφριζαν” σπίτια στα βόρεια προάστια (βίντεο - ντοκουμέντο)

Καρέ - καρέ η δράση των διαρρηκτών στα σπίτια που έβαζαν στόχο στα βόρεια προάστια. Πώς δρούσαν και πώς έγινε η καταδίωξή τους. Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Τέσσερις επικίνδυνους διαρρήκτες συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην Κηφισιά, ύστερα από καταδίωξη.

Οι κακοποιοί είχαν εισβάλει σε μονοκατοικία στην Εκάλη και σταμάτησαν μόνον όταν το όχημα διαφυγής προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι διαρρήκτες προσεγγίζουν την πόρτα κουζίνας κατοικίας στη Νέα Ερυθραία. Βλέπουν ότι δεν μπορούν να τη διαρρήξουν και διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον την κλωτσούν μέχρι να τη σπάσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σπίτι.

Μπαίνουν και οι τρεις, ερευνούν όλα τα δωμάτια, και μετά από περίπου δύο λεπτά φεύγουν τρέχοντας, αφού έχουν τοποθετήσει ό,τι πολύτιμο βρήκαν μέσα σε μία μαξιλαροθήκη.

Σχεδόν 24 ώρες μετά, στο στόχαστρό τους οι κακοποιοί έβαλαν μία μονοκατοικία στην Εκάλη. Παραβίασαν την μπαλκονόπορτα και τέσσερα μέλη της σπείρας άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα.

Σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο τους περίμενε συνεργός τους. Κατά τη διαφυγή τους, τους εντόπισαν μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, αλλά εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε ανάποδα σε μονοδρόμους.

Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, μάλιστα, κινήθηκε με το αυτοκίνητο εναντίον των αστυνομικών και ένας από αυτούς πυροβόλησε προς τα ελαστικά, φοβούμενος για τη ζωή του, χωρίς όμως να ακινητοποιήσει το όχημα.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε για περίπου οκτώ χιλιόμετρα, μέχρι την Κηφισιά.

Οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, αλλά οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερις από τους πέντε.

Οι κακοποιοί μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αποζημίωσαν τα θύματά τους.





