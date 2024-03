Πολιτική

Πρόταση δυσπιστίας: Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στη Βουλή

Με συγκρούσεις σε σκληρή γλώσσα συνεχίζεται η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα μετά την ονομαστική ψηφοφορία.

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Λίγο πριν τις 5 μ.μ., άρχισαν οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, κατ’ αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων.

Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αναμένεται να λάβουν τον λόγο πλην του γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μίλησε χθες καθώς σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει σαφείς απαντήσεις

Ο πρωθυπουργός αναμένεται από το βήμα της Ολομέλειας να δώσει σαφείς απαντήσεις και να αποδομήσει μία προς μία τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός στη σημερινή του ομιλία αναμένεται να εξαπολύσει βέλη στην αντιπολίτευση για πολιτική τυμβωρυχία, σημειώνοντας πως πρέπει να μπει ένα τέλος στα fake news και στις θεωρίες συνωμοσίας.

Δεν θα σταθεί όμως μόνο στα «πυρά» προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά αναμένεται να παρουσιάσει τα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Θα τονίσει παράλληλα πως το θέμα έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και πως οι ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές κάνουν ανεξάρτητα και απερίσπαστα την έρευνά τους.

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση για προανακριτική με ενεργοποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος

Πρόταση-πρόσκληση αλλά και πρόκληση προς τη ΝΔ απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντας το γάντι στο κυβερνών κόμμα. Προτείνει προανακριτική 1 έως 2 συνεδριάσεων, ενεργοποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για μια ταχεία κοινοβουλευτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε δίκη πολιτικά πρόσωπα με βάση τις μηνύσεις συγγενών θυμάτων στα Τέμπη.

Σε ανάρτησή της στο X, η Βούλα Κεχαγιά ζητεί απάντηση από την κυβερνητική πλειοψηφία και ερωτά: «Μπορεί να δεσμευτεί η ΝΔ ότι θα ψηφίσει τη συγκρότηση προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη μιας ή δύο συνεδριάσεων προκειμένου να ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο 86 του Συντάγματος και να οδηγηθεί ο κ. Καραμανλής και όσα πολιτικά πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση στην τακτική δικαιοσύνη ώστε να δικαστούν με βάση τις μηνύσεις των συγγενών των θυμάτων;».

Επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φέρει σήμερα την αφρικανική σκόνη εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, τρία ερωτήματα προς τον Πρωθυπουργό για πλήρη διαφάνεια », υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη Βουλή.



Συγκεκριμένα, αναφέρει:

« Αν τολμάει, ας απαντήσει στην ομιλία του:

1.Τι δουλειά είχαν την Κυριακή το βράδυ οι δύο πιο στενοί του συνεργάτες (Παπασταύρου - Μπρατάκος) στο σπίτι του επιχειρηματία που κατηγορούν ως «οικονομικά συμφέροντα που θέλουν να μας ρίξουν»;

Η γραμμή Μητσοτάκη είναι η ΝΔ να κατηγορεί τον «υπονομευτή» και το Μαξίμου να συναντάται μαζί του;

2.Μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν έχουν διαρρεύσει για παράνομη χρήση προσωπικά δεδομένα των εν Ελλάδι ψηφοφόρων; Αν ναι, γιατί δεν μπόρεσε να το διασφαλίσει και για τους Έλληνες ψηφοφόρους του εξωτερικού;

3.Εγγυάται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και το κόμμα της ΝΔ δεν έχουν παραδώσει προσωπικά δεδομένα ψηφοφόρων και σε άλλους βουλευτές ή/και σε τρίτες εταιρείες; ».

« Ο υπουργός των Τεμπών Καραμανλής δήλωσε ότι τάχα ‘δεν κρύβεται'. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα καταθέσει άμεσα πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη, εφόσον ο Πρωθυπουργός δεσμευθεί σήμερα ότι η ΝΔ θα υπερψηφίσει, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ώστε ο Κωστας Αχ. Καραμανλής να οδηγηθεί, βάσει του πορίσματος, στη δικαιοσύνη μετά από άσκηση ποινικής δίωξης », τονίζει και συμπηρώνει:

« Αποδέχεται ο Πρωθυπουργός; Ιδού η Ρόδος για όλα: Μπάζωμα, μονταζιέρα, κουκούλωμα, εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου, παράνομο διορισμό σταθμάρχη, πράξεις και παραλείψεις.Όλα στο φως ».

« Δε θα τολμήσει.Ο Μητσοτάκης είναι το τζάκι που συγκαλύπτει το τζάκι Καραμανλή. Είναι δεμένοι χέρι - χέρι στη Συγκάλυψη των Τεμπών », καταλήγει ο Στ. Κασσελάκης.

Χαρίτσης: Δεσμευτείτε για σύσταση Προανακριτικής - Ο Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί

«Η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση της Δεξιάς, η κυβέρνηση της ΝΔ, πρέπει να φύγει. Να πέσει. Να τελειώνουμε με το καθεστώς της ανομίας και της προσβολής προς τη Δημοκρατία μας», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στη συζήτηση στην Ολομέλεια επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κάλεσε τον πρωθυπουργό να δεσμευτεί ότι θα ζητήσει εκείνος σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να αναλάβει πλέον η Δικαιοσύνη να αποφανθεί για την ύπαρξη ή μη ποινικών ευθυνών του κ. Καραμανλή. Παράλληλα έβαλε κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη λέγοντας ότι οφείλει να παραιτηθεί άμεσα μετά από τις χθεσινές αναφορές του.

Ειδικότερα, είπε ότι «η κυβέρνηση είναι υπόλογη με τη σκανδαλώδη διαχείριση μιας εθνικής τραγωδίας που οδήγησε στο θάνατο 57 ανθρώπων». Σχολιάζοντας την ομιλία του Κ. Αχ. Καραμανλή, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι δεν μίλησε κανείς για τη βουλευτική ασυλία και πως, αντίθετα, το θέμα είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ρώτησε την κυβέρνηση που «κατά τ' άλλα θέλετε να πέσει άπλετο φως», γιατί απέρριψε σύσταση προανακριτικής για την σύμβαση 717. Εν συνεχεία τόνισε ότι «υπάρχει και μια δικογραφία από μήνυση που έχει υποβάλει τραυματίας από το έγκλημα στα Τέμπη» και ρώτησε τους βουλευτές της ΝΔ «που χθες χειροκροτούσαν σθεναρά τον κ. Καραμανλή», τι θα κάνουν με αυτό. Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης «δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τις συνεχείς επικλήσεις ότι η ελληνική Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της» και πως δεν μπορεί να την κάνει για τον κ. Καραμανλή «επειδή προστατεύεται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών».

«Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ζητήσετε εσείς τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και να αναλάβει πλέον η Δικαιοσύνη να αποφανθεί για την ύπαρξη ή μη ποινικών ευθυνών του κ. Καραμανλή. Δεσμευτείτε λοιπόν σήμερα ότι θα συμφωνήσετε σε σύσταση προανακριτικής», σημείωσε. Σχολίασε ότι αυτό περιμένει να ακούσει απόψε από τον πρωθυπουργό «αντί να έρθει να προσβάλλει τη νοημοσύνη μας ότι κάποια σκοτεινά οικονομικά κέντρα επιδιώκουν την ανατροπή του». «Μην παραμυθιάζετε άλλο την κοινωνία», είπε.

Ο κ. Χαρίτσης σχολίασε ότι ακούστηκαν «απίστευτα» πράγματα στην αίθουσα τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν πρόκειται για έγκλημα, αλλά για δυστύχημα, ενώ εκκρεμεί η υπόθεση στη Δικαιοσύνη και έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. «Ακούσαμε την ανατριχιαστική φράση ”όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα”. Και την είπε ποιος; Ο υπουργός Δικαιοσύνης». Ρώτησε τον κ. Φλωρίδη τα εξής: «Υπήρξε έγγραφο της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδειλίνη, προς την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για να ερευνηθεί κάθε ερώτημα- καταγγελία των συγγενών των θυμάτων συμπεριλαμβανομένου αυτού που αφορά την αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος και την πιθανή απώλεια αποδεικτικών στοιχείων, ναι ή όχι; Έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας για το μπάζωμα, ο οποίος μάλιστα επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στην Εξεταστική, ακριβώς λόγω της ποινικής δίωξης, ναι ή όχι;». «Ο υπουργός Δικαιοσύνης παρεμβαίνει σε εν εξελίξει δικαστική διερεύνηση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και λέει ότι είναι για τα μπάζα όποιος μιλάει για μπάζωμα. Η συμπεριφορά είναι ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική. Και γι' αυτό οφείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης να παραιτηθεί άμεσα».

Ο κ. Χαρίτσης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «εκμεταλλεύτηκε μια παραποιημένη συνομιλία για να εξυπηρετήσει την πολιτική της επιβίωση» και πως δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγει από τα αμείλικτα ερωτήματα. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επί έναν χρόνο «επιχείρησε να θάψει την υπόθεση των Τεμπών». Είπε ότι κανείς «δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι την πρώτη κιόλας μέρα, κάποιοι παρασκηνιακά φρόντιζαν για την επικοινωνιακή διαχείριση της τραγωδίας. Ότι κάποιος ή κάποιοι θα έκαναν τότε τις πρώτες ώρες το αδιανόητο. Θα έπαιρναν τους ηχογραφημένους διαλόγους από το κέντρο του ΟΣΕ και θα έκαναν μια βολική κοπτοραπτική για να εξυπηρετήσουν έναν και μόνο στόχο: να πείσουν ότι για τον θάνατο 57 ανθρώπων μοναδικός υπεύθυνος είναι ένας ανεύθυνος σταθμάρχης».

Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς ζήτησε καθαρές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: Ποιος έδωσε την εντολή και ποιος πήρε τα αρχεία από το καταγραφικό του ΟΣΕ και τα παρέδωσε σε φιλικό ΜΜΕ μονταρισμένα; Γιατί αφού, όπως λέει η κυβέρνηση, ήταν γνωστό απ' τις πρώτες μέρες ότι ήταν παραποιημένο το ηχητικό, το επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός; «Αφού λέτε ότι ξέρατε ότι έγινε μοντάζ εσείς τι κάνατε γι' αυτό;». «Τι ενέργειες κάνατε εσείς για να διερευνηθεί αυτή η παρανομία; Αυτή η λαθροχειρία; Έγινε έρευνα στον ΟΣΕ; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Ο κ. Τερεζάκης κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι πήγε στα γραφεία του ΟΣΕ με αστυνομικό για να πάρουν το υλικό από το καταγραφικό. Η ΕΛΑΣ όμως στην ανακοίνωσή της λέει ότι το υλικό τής παραδόθηκε μετά από δυο μέρες και όχι από τα γραφεία του ΟΣΕ. Κάνατε κάτι γι' αυτό;». Επιπλέον ρώτησε: «Υπήρχε ή δεν υπήρχε επιστολή του δ/ντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που παραιτήθηκε, η οποία μιλούσε για τραγικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και προειδοποιούσε για κίνδυνο ατυχήματος; Υπήρχε ή δεν υπήρχε εξώδικο των μηχανοδηγών που επίσης προειδοποιούσε για κίνδυνο ατυχήματος; Τι έκανε ο αρμόδιος υπουργός;». «Τι έκανε για την κατεστραμμένη τηλεδιοίκηση στη Λάρισα; Τι έκανε για τη σηματοδότηση, που το φανάρι ήταν χαλασμένο και περνούσαν μονίμως με κόκκινο; Τι έκανε για το δευτεροβάθμιο κέντρο της Καρόλου; Τι έκανε για να υπάρχει αυξημένη εποπτεία με δεύτερο σταθμάρχη αφού δεν λειτουργούσε τίποτα στα συστήματα;».

Υποστήριξε ότι «το έγκλημα των Τεμπών και η διαχείρισή του από την κυβέρνηση Μητσοτάκη συμπυκνώνει το που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα: στο σημείο μηδέν», για να σημειώσει ότι «η σημερινή πρόταση δυσπιστίας αυτό ακριβώς αφορά: μια πολιτική που οδηγεί τη χώρα στο σημείο μηδέν. Εκεί μας έχει οδηγήσει ο συνδυασμός του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού και του πολιτικού αυταρχισμού της ΝΔ».

Ο κ. Χαρίτσης είπε ότι η Νέα Αριστερά μιλά καθαρά για έναν σύγχρονο ενιαίο δημόσιο μεταφορικό φορέα στον σιδηρόδρομο. «Να αντιστραφεί η πολιτική της ιδιωτικοποίησης και της αποθέωσης της αγοράς. Ενιαίος δημόσιος μεταφορικός φορέας τώρα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για την ασφάλεια των μεταφορών, αλλά και για ένα αναπτυξιακό κράτος που χρησιμοποιεί στρατηγικά τις υποδομές του για την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη». Κάλεσε δε τα κόμματα της «προοδευτικής αντιπολίτευσης» να στηρίξουν αυτό το δίκαιο αίτημα.

Υποστήριξε ότι «αναπτύσσεται μια νέα κοινωνική αντιπολίτευση, που αντιστέκεται, διεκδικεί, μάχεται, απαιτεί δικαιοσύνη, ισότητα, δημοκρατία, συλλέγει υπογραφές, διαδηλώνει, δημιουργεί με το παράδειγμά της έναν αντίπαλο πόλο στην πολιτική της κυβέρνησης» και ότι «η Νέα Αριστερά θέλει να είναι ο καταλύτης για την αναγκαία αλλαγή του πολιτικού χάρτη». Θύμισε ότι στις 6 Μαρτίου κάλεσε «τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης» σε κοινή πρωτοβουλία για την υποβολή πρότασης δυσπιστίας, ότι «δηλώσαμε πρώτοι και ξεκάθαρα ότι δεν πάει άλλο: ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει».

«Η Αριστερά θα είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Δεν παίζουμε παιχνίδια. Δεν μας ενδιαφέρουν και δεν εμπλεκόμαστε σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Δεν θεωρούμε την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως αυτή η συζήτηση, ως μια ανούσια ”κοκορομαχία”. Δεν συμμετέχουμε στον εκφυλισμό των απολίτικων ρητορικών εξάρσεων, όπως αυτές που ακούμε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που στην ουσία το μόνο που προσφέρουν είναι ένα τελευταίο καταφύγιο, καταφύγιο αποπροσανατολισμού στην κυβέρνηση», σχολίασε.

Στίγκας: Επειδή υπάρχουν νεκροί που πρέπει να δικαιωθούν συντασσόμαστε με την πρόταση μομφής

Έντονη κριτική σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία άσκησε ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών", Βασίλης Στίγκας, στην ομιλία του στην Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας, ενώ τόνισε ότι «επειδή υπάρχουν νεκροί, που πρέπει να δικαιωθούν, συντασσόμαστε με την πρόταση μομφής και ψηφίζουμε "ναι"».

«Όλοι όσοι κυβέρνησαν τη χώρα πήραν στο λαιμό τους 57 ψυχές», υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ο κ.Στίγκας, ενώ προσέθεσε: «ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είναι τα τρία κόμματα που έσυραν την Ελλάδα στη δίνη των μνημονίων, του υπέρογκου χρέους και της απόλυτης καταστροφής. Η συμφορά των Τεμπών ήρθε, λοιπόν, να χαράξει μια βαθιά τομή στον εμπαιγμό του ελληνικού λαού. Η επί χρόνια κοροϊδία τους έπιασε ταβάνι. Τα παραμύθια των κακών λύκων έφθασαν να είναι τόσο κραυγαλέα που πλέον δεν πείθουν κανέναν».

Ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" αφού τόνισε ότι το κόμμα του «αποδοκιμάζει και καταδικάζει την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης», εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αναφέροντας: «Θεωρούμε απαράδεκτη και ύβρη προς τους Έλληνες ψηφοφόρους τη θεωρία του κ.Ανδρουλάκη και όσων τον ακολουθούν περί ύπαρξης "δημοκρατικού τόξου". Τολμάτε να χωρίζετε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες σε κατηγορίες, ανάλογα το κόμμα που ψηφίζουν; Ντροπή σας. Όλοι είναι ίσοι. Μην ονειρεύεστε επαναφορά διακρίσεων και διαχωριστικών γραμμών. Ο υπό αναχώρηση μετά τις ευρωεκλογές αρχηγός του ΠΑΣΟΚ πώς μετράει τη δημοκρατία; Δηλαδή, μας λέει πως αυτός είναι δημοκράτης και εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε. Πως πρέπει να συνεννοηθούμε και να συνταχθούμε με ένα κόμμα όπου το θράσος περισσεύει. Και τόλμησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο και κατέθεσαν και υπόμνημα οι δημοκράτες κατά των "Σπαρτιατών", για να μην πάρουμε την κρατική χρηματοδότηση. Αγνοεί τους 250.000 πολίτες που μας ψήφισαν. Οι τυμβωρύχοι και οι πολιτικοί απατεώνες που καταλήστεψαν την Ελλάδα και βίασαν τον ελληνικό λαό έγιναν τώρα και δικαστές. Τώρα θυμήθηκαν ότι δεν είναι καλή η κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρέπει να κατατεθεί μομφή εναντίον της, Δεν έχουν ευθύνες και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την τραγωδία; Με αυτή την αθλιότητα του σιδηροδρομικού δικτύου;». Και προσέθεσε όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ ο κ.Στίγκας: «Πριν από ένα μήνα γιατί συντάχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριξε το νομοσχέδιο των ομοφυλόφυλων, ενώ θα μπορούσαν μαζί να διεμβολίσουν τη ΝΔ και να μην αφήσουν να περάσει ο νόμος έκτρωμα, που προσβάλλει τη χώρα μας>.

Επίσης, ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Εμείς, ως κόμμα, υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, δίνουμε μάχη για ισονομία και ισοπολιτεία. Ένα κορυφαίο ζήτημα για εμάς είναι και παραμένει η μεγάλη τραγωδία στα Τέμπη. Οι οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους δεν μπορούν ακόμη να συνέλθουν. Και δεν θα συνέλθουν ποτέ. Η δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη αποδοθεί».

Δημήτρης Νατσιός: Η κοινωνία υπέστη εξαθλίωση - Βλέπουμε τις συνέπειες μέρα με τη μέρα

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση στην οποία καταλόγισε ανεπάρκεια άσκησε κατά την αποψινή του παρέμβαση στην στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, ενώ κατηγόρησε τον Κώστα Καραμανλή για συγκάλυψη των ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Κάποτε λέγαμε το κράτος δεν υπάρχει, το κράτος είναι ανοργάνωτο, το κράτος προσπαθεί και δεν μπορεί. Κάποτε η κοινωνία λύγιζε με τις υποτιθέμενες ταπεινές συγγνώμες, τις κενές υποσχέσεις, τα κροκοδείλια δάκρυα και την φαινομενική εξάντληση της κυβέρνησης.

Η δολοφονία 57 ψυχών στα Τέμπη είναι τραγικό δυστύχημα λόγω ανθρωπίνου λάθους, όχι έγκλημα. Χυδαιότητα είναι η συγκάλυψη του αυτού δολοφονικού εγκλήματος από τον κύριο Καραμανλή, όχι η ομολογία της αλήθειας από την αρχηγό πολιτικού κόμματος που "έσπασε τα νεύρα" του προέδρου της Βουλής. Ο Πρόεδρος ενοχλήθηκε από την κυρία Κωνσταντοπούλου και όχι από την απεγνωσμένη και απολύτως απρόσφορη προσπάθεια της κυβέρνησης να μας πείσει ότι όντως αποφάσισε η δικαιοσύνη και όχι η κυβερνητική πλειοψηφία. Οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, οι φωτιές σε όλη την Ελλάδα είναι απρόβλεπτη κλιματική αλλαγή όχι έλλειψη πάσης φύσεως υποδομής. Ο αγώνας για την ανθρώπινη ζωή περιορίζεται στο γάμο των ομοφυλοφίλων και στην επικράτηση της τεκνοθεσίας έναντι της υιοθεσίας. Ούτε λόγος για την πείνα, την αρρώστια και την οικονομική εξαθλίωση, που εσείς οι ίδιοι φέρνετε στους συμπολίτες μας» είπε ο κ. Νατσιός και συνέχισε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα: «Τι προσόντα κατέχετε για να μπορείτε να κυβερνάτε αυτή την κοινωνία; Τι έχετε να προσφέρετε στον πολίτη αυτής της χώρας, στον οικογενειάρχη, στο παιδί του, στον νεαρό φοιτητή, στον εργαζόμενο, στον αγωνιστή της καθημερινότητας; Μπροστά σε αυτό τον κόσμο ομιλείτε κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι βουλευτές. Απέναντι σε αυτή την κοινωνία στέκεστε.

Η λέξη "υπουργός" σημαίνει υπηρέτης και βοηθός από τα συνθετικά υπό και έργον. Η δε λέξη πρωθυπουργός σημαίνει ο πρώτος βοηθός και υπηρέτης, από τα συνθετικά πρώτος και υπουργός. Αυτή είναι η ιδιότητά σας, που παγκοσμίως θεωρείται λειτούργημα και όχι επάγγελμα. Πώς ακριβώς την υπηρετείτε; Τι έργο επιτελείτε και για ποια κοινωνία δουλεύετε; Μια κυβέρνηση, μία οποιαδήποτε αρχή που δεν αφουγκράζεται το παλμό του λαού της και προσπαθεί με μανία να ρίξει τα θεμέλια της είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Μια κοινωνία χωρίς αρχές, μια κοινωνία που αμφισβητεί τα πάντα και δεν έχει κανένα σημείο αναφοράς δεν έχει μέλλον και εσείς μια τέτοια κοινωνία παλεύετε να φτιάξετε.

Δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας και φιλοσοφίας, τα προβλήματα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι τόσο βιοτικής σημασίας που κανείς δεν μπορεί να διαπραγματευτεί ή να διαφωνήσει με τη λύση που απαιτείται.

Αν πραγματικά ενδιαφερόσασταν για τη κοινωνία που ισχυρίζεστε ότι εκπροσωπείτε και προστατεύετε δεν θα είχατε την δική σας προσωπική και εγωιστική ατζέντα. Ούτε θα εφαρμόζατε τη στρατηγική που εφαρμόζετε. Πήρατε από τον κόσμο το ψωμί, του δίνετε ψίχουλα και μιλάτε για πρόοδο. Τραγική σύμπτωση ότι αυτό δεν είναι στοιχείο ούτε της δημοκρατίας, ούτε της δεξιάς, ούτε της αριστεράς, ούτε της παγκοσμιοποίησης. Επομένως και η ιδεολογική μάχη που δίνετε ορίζοντας την αμαρτία, την αγάπη, τη ζωή και την ελευθερία απώτερο σκοπό έχει την επικράτηση των καθαρά δικών σας προσωπικών συμφερόντων» ανέφερε ο πρόεδρος της Νίκης και κατέληξε: «Η κοινωνία υπέστη παντός είδους εξαθλίωση και βλέπουμε τις συνέπειες αυτού μέρα με τη μέρα. Η βία όλο και αυξάνεται, τα παιδιά μας ξεσπούν, τα εγκλήματα αμέτρητα, η κοινωνία διχάζεται με το παραμικρό. Κάθε μέρα πορείες και διαμαρτυρίες, ο κόσμος αγανακτεί και το αναγνωρίζει μέχρι και η Ευρώπη αλλά εσείς δεν ακούτε. Πώς να ακούσετε κύριοι, όταν μόνο τα ροδάκια της καρέκλας σας ακούτε;

Πού να ακούσει ο κύριος Καραμανλής που τόσο τον έχει θολώσει αυτή η αδικαιολόγητη του έπαρση και αλαζονεία; Η οποία ακόμα να καταλάβουμε από που προκύπτει. Σίγουρα, δεν προκύπτει από το ανύπαρκτο έργο του, εκτός κι αν πραγματικά ήθελε να μείνει στην ιστορία ως ανίκανος σε βαθμό κακουργήματος. Στην κυριολεξία κακουργήματος όντας υπεύθυνος για τον θάνατο 57 ανθρώπων. Ευτυχώς δεν κρύφτηκε και ένα μήνα μετά τη παραίτηση του υπέβαλε υποψηφιότητα ξανά. Τόσο τίμιος που ενώ ωρυόταν για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, δέχτηκε να καταθέσει ως μάρτυρας μπροστά στην εξεταστική επιτροπή στην οποία πλειοψηφούσε το κόμμα του. Ευτυχώς, η ανάκριση ήταν επαρκέστατη και αυστηρότατη και ο κύριος Καραμανλής μας έλυσε όλες τις απορίες. Πάλι καλά που οι συνάδελφοι του δεν τον προστατεύουν και δεν τον κρύβουν και συνειδητά καταψήφισαν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Συνειδητά τα χειροκροτήματα, οι χειραψίες και τα συγχαρητήρια μετά τις γραφικές του ατάκες περί κατανόησης και πόνου λόγω της τραγωδίας. Όπως συνειδητά και ο κύριος Καραμανλής απέφυγε να κοιτάξει οπουδήποτε αλλού πέρα από τους θερμούς υποστηρικτές του. Ίσως αυτό να είναι και άλλη μια τρανή απόδειξη της ενοχής του».

Κωνσταντόπουλου: Διαφημίζατε το έργο σας στο σιδηρόδρομο, διαφημίζατε την ασφάλεια, ενώ γνωρίζατε αυτά που οι απλοί πολίτες, οι φοιτητές δεν γνώριζαν

«Μεγάλο απόντα» χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την παρέμβασή της στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας, κάνοντας λόγο για «πράξεις συγκάλυψης της κυβέρνησης» και διαμηνύοντας στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ότι η σημερινή ψήφος τους θα τους στιγματίσει για πάντα.

Στηλιτεύοντας την χθεσινή «έξαλλη επιβράβευση του υπολόγου και ποινικά υπεύθυνου», του υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή, σχολίασε λέγοντας πως οι βουλευτές της ΝΔ ανέλαβαν την «ευθύνη της συγκάλυψης». Σημείωσε πως τρεις - τέσσερις ημέρες πριν το «έγκλημα των Τεμπών», ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωνε για την ανάταξη των σιδηροδρόμων και αλληλοσυγχαίρονταν με τον Αγοραστό.

«Διαφημίζατε το έργο σας στο σιδηρόδρομο, διαφημίζατε την ασφάλεια, ενώ γνωρίζατε αυτά που οι απλοί πολίτες, οι φοιτητές δεν γνώριζαν» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά και στη δήλωση του υπουργού Εργασίας, Άδωνη Γεωργιάδη ότι «αν λέγαμε ότι υπήρχε πρόβλημα, δεν θα έμπαινε κανείς στα στα τρένα». Για την κυβέρνηση ήταν «υπέρτερο αγαθό το εισιτήριο από την ανθρώπινη ζωή» σχολίασε.



Η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε πως η κυβέρνηση ήξερε την κατάσταση στους σιδηροδρόμους από τα 200 εξώδικα των μηχανοδηγών και των εργαζόμενων, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάθεσή του κ. Γεννιδούνια που, όπως είπε αποτυπώνει την κατάσταση αυτή, και γι' αυτό δεν κλήθηκε στην εξεταστική επιτροπή.

Όσον αφορά το επιχείρημα ότι το δυστύχημα οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος, σημείωσε ότι ο σταθμάρχης ανέλαβε μόνο «την αντικειμενική ευθύνη», όπως ο κ. Καραμανλής και ο κ. Μητσοτάκης.

Παραπέμποντας στο «πόρισμα Γεραπετρίτη», έκανε λόγο για το «απόλυτο μπάχαλο» που επικρατούσε, με «καθημερινές και συνεχείς παραβιάσεις».

«Τα σαπάκια βαγόνια και τα βαγόνια της Siemens της δεκαετίας του '90, κατέρρεαν καθημερινά και το γνωρίζατε», δήλωσε η Ζ. Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εκεί «παραβίασε όλους τους νομούς και τις υπαγορεύσεις, όχι μόνο ασφάλειας, αλλά και ηθικής και ανθρωπιάς».

Επανερχόμενη στη χθεσινή παρέμβαση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κ. Καραμανλή που «καταχειροκροτήθηκε», του καταλόγισε ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, δεν ανέλαβε την πραγματική ευθύνη και δεν εξήγησε για ποιο λόγο αγνοούσε τις προειδοποιήσεις των εργαζομένου, αλλά και ότι δεν υπαναχώρησε από την οίηση και την αλαζονεία, αλλά επιτέθηκε σε όποιον ζητά να αποδοθούν οι ευθύνες.

«Χειροκροτήθηκε σαν πρωθυπουργός. Και αυτό αντικατοπτρίζει τη γραμμή του κ. Μητσοτάκη: 'προστατεύστε τον'» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, λέγοντας επίσης, πως υπάρχει κίνδυνος να δούμε τον υπαίτιο για τους 57 θανάτους, «ακόμα και πρωθυπουργό».

Υπενθύμισε ότι κ. Μητσοτάκης «διαβεβαίωνε τους πολίτες ότι δε θα γίνει η Ελλάδα, η χώρα του μπλάνκο», κατηγορώντας τη ΝΔ ότι ουσιαστικά «έχει μετατρέψει σε διαδικασία συγκάλυψης και μπλάνκο, ακόμα και τη διαδικασία της Βουλής» ενώ ο κ. Μητσοτάκης, όχι μόνο δεν έστησε έναν μεγάλο προβολέα όπως είχε πει, αλλά προσπάθησε να συσκοτίσει τις έρευνες. Απαντώντας δε, στον κ. Γεωργιάδη, τόνισε ότι πρόκειται για έγκλημα, καθώς υπάρχει «ανοιχτή ανάκριση, με εκατοντάδες κατηγορίες για κακούργημα».

Αναφερόμενη στην εξεταστική επιτροπή, χαρακτήρισε τον διορισμένο πρόεδρο, Δημήτρη Μαρκόπουλο, «σκοτεινό πρόσωπο» που κλήθηκε «να κάνει τη βρώμικη δουλειά», ενώ σημείωσε πως η πρώτη απόπειρα συγκάλυψης ήταν ο αποκλεισμός της από την επιτροπή.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε επίσης στο «μπάζωμα» του τόπου του εγκλήματος, σημειώνοντας πως τα πειστήρια κατατέθηκαν στα πρακτικά από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών και αποδεικνύουν ότι το μπάζωμα έγινε σε πλήρη συνεργασία μεταξύ του Κ. Αγοραστού και του υπουργείου Οικονομικών, με στόχο να καλύψουν το περιεχόμενο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Κλείνοντας, έκανε αναφορά στην συνομιλία Καρυστινού και Αγοραστού, με την οποία, όπως σημείωσε, καταρρίπτεται η προπαγάνδα που οργανώνει η κυβέρνηση για την συγκάλυψη και την απόσειση της ποινικής ευθύνης.

