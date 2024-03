Παράξενα

Φυλακές Τρικάλων: Τα αθλητικά παπούτσια... έκρυβαν ναρκωτικά

Πλήθος ναρκωτικών ουσιών κατασχέθηκαν όταν ήρθε στην επιφάνεια το ευφάνταστο κόλπο του αλλοδαπού που ήθελε να ''περάσει'' ναρκωτικά στις φυλακές.

Ευφάνταστο τρόπο επινόησε αλλοδαπός για να περάσει ναρκωτικά σε κρατούμενο στις φυλακές Τρικάλων, μόνο που δεν… έπιασε.

Και αυτός και ο επίδοξος παραλήπτης, επίσης αλλοδαπός, συνελήφθησαν, το μεσημέρι της Τετάρτης, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου, διενεργήθηκε έλεγχος από σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε ζευγάρι υποδημάτων στα οποία ο ένας συλληφθείς είχε αποκρύψει ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό να τα παραλάβει ο δεύτερος.

Όπως διαπιστώθηκε, στον πάτο των παπουτσιών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, σε μορφή σκόνης, συνολικού βάρους 13,5 γραμμαρίων,

δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, συνολικού βάρους 64,1 γραμμαρίων και

δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες άγνωστης ουσίας μπεζ χρώματος, σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 12,5 γραμμαρίων.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Τρικάλων.

