Πρόταση δυσπιστίας - Βουλή: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη (βίντεο)

Τι είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του για τα Τέμπη, το δυστύχημα, την έρευνα και τους χειρισμούς πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Τελευταίος τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να βαδίσουμε ενωμένοι, με λιγότερες κραυγές και αλληλοκατηγορίες», τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σχετικά με την πρόταση δυσπιστίας που συζητείται από την Τρίτη.

O κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του αναμένεται να αναφερθεί και στις παραιτήσεις των κ. Παπασταύρου και Μπρατάκου.

«Κάποιοι επιτήδειοι φρόντισαν να ρίξουν το σπόρο της αμφιβολίας στη δικαιοσύνη. Πολιτικές δυνάμεις μεταβλήθηκαν σε εμπόρους το πόνου. Και όλα αυτά βαδίζοντας σε ένα διπλό, αλλά τυφλό δρόμο. Εισάγατε με θράσος στην προπαγάνδα σας λεξιλόγιο άλλων εποχών. Ήρθε η ώρα να διαλύσουμε κάποιους από τους μύθους», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Αναγνωρίζω ότι απέναντί μου, απευθύνομαι σε μία κοινωνία που είναι καχύποπτη και θυμωμένη. Αναλαμβάνω να πω την αλήθεια», σημείωσε.

«Ας ξεκινήσουμε από το παραπλανητικό δημοσίευμα του Βήματος. Όλες οι συζητήσεις ήταν εξαρχής στη διάθεση των αρχών. Σας άκουγα κ. Φάμελλε και γυρνούσε στο μυαλό μου εκείνη η βραδιά. 'Αλλοι προσπάθησαν να κρύψουν σε άλλες συγκυρίες. Είδα ότι πιο φρικιαστικό είδα στη ζωή μου. Λέτε ότι μέλημά μου και σκέψη μου ήταν να πειράξω αυτούς τους διαλόγους. Δεν ντρέπεστε να τα λέτε αυτά; Αυτή ήταν η έγνοια… πώς θα πειράξω τους διαλόγους;», συνέχισε ο κ.Μητσοτάκης.

«Πάμε να δούμε και τη διαστρέβλωση την οποία επιχειρείτε να κάνετε. Αυτό το οποίο εννοεί το δημοσίευμα και υιοθετήσατε είναι ότι με κάποιο τρόπο δεν φταίει ο σταθμάρχης. Ρωτώ, ο άνθρωπος αυτός είναι προφυλακισμένος με απόφαση της δικαιοσύνης, διότι δεν αμφισβητείται ότι έγιναν 7 παραβιάσεις του κανονισμού ασφαλείας και ένα ανθρώπινο χέρι έστειλε το τρένο στη λάθος γραμμή. Υπάρχει έστω και ένας εδώ μέσα, ο οποίος να πιστεύει ότι αν ο σταθμάρχης είχε κάνει σωστά τη δουλειά του θα είχε γίνει το ατύχημα; Γιατί λοιπόν αμφισβητείτε κάτι το οποίο η ίδια η δικαιοσύνη έχει κρίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει συμβεί;», πρόσθεσε.

«Πάμε στο άλλο τερατούργημα. Σπεύσαμε, λέει, συνειδητά να μπαζώσουμε το έδαφος. Γιατί να το κάνουμε αυτό; Για να συγκαλύψουμε, αναρωτιέμαι, τι ακριβώς με το μπάζωμα; Όταν ξέρετε όσοι διακινείτε αυτές τις αθλιότητες , ότι το μέλημα των συνεργείων ήταν να σηκώσουν τα βαγόνια για να βρούμε ανθρώπους από κάτω. Αυτό ένοιαζε τους διασώστες. Εχετε αποκρύψει το γεγονός ότι οι περιβόητες θεωρίες περί ξυλολίου, ότι ανατινάχτηκε το τρένο και η κυβέρνηση έσπευσε να τα συγκαλύψει. Τέτοια τερατουργήματα», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι υπάρχει ένας πραγματογνώμονας και οι υπόλοιποι είναι τεχνητοί σύμβουλοι. «Σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι ουδέποτε δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη. Αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια και αυτή την αλήθεια δεν μπορείτε να την αμφισβητήσετε», τόνισε.

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή:

