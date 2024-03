Οικονομία

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε μπροστά ή πίσω τους δείκτες την Κυριακή;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αλλαγή της ώρας σκοπό έχει την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας για εξοικονόμηση ενέργειας.

-

Τα ξημερώματα της Κυριακής, 31 Μαρτίου οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 3 π.μ. σε 4 π.μ.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα

Η αλλαγή της ώρας σκοπό έχει την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας για εξοικονόμηση ενέργειας.

Σήμερα το τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού που χρησιμοποιεί την εναλλαγή ώρας αποτελεί μειοψηφία, καθώς σχεδόν όλες οι Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες δεν συμμετέχουν. Άλλες την έχουν καταργήσει ή σχεδιάζουν την κατάργηση του μέτρου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να σταματήσει την εναλλαγή ώρας το 2021, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε κράτος-μέλος να επιλέξει ανεξάρτητα τη μονιμοποίηση της θερινής ή τη χειμερινής ώρας.

Στην Ελλάδα η σχετική διαβούλευση αναβλήθηκε επ’ αόριστον καθώς συνέπεσε με την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας για Τέμπη: Έχω δει τον ανακριτή να κλαίει για τα θύματα - Δέκα χρόνια θα κρατήσει η δίκη

Εορτολόγιο - 29 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Πρόταση δυσπιστίας: Η καταψήφιση και τα νέα “πυρά” προς το Μαξίμου