Κασσελάκης: Η ορκωμοσία στην Θήβα και οι φωτογραφίες από την θητεία του (βίντεο)

Ανήμερα των γενεθλίων του ορκίζεται στην Θήβα ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος παίρνει άδεια και θα γιορτάσει το μεσημέρι σε ταβέρνα και το βράδυ στου Ψυρρή.

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού, στην Θήβα, στις 11:00 της Παρασκευής, ξεκίνησε η τελετή ορκωμοσίας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη και των υπόλοιποων νεοσύλλεκτων της 2024 Β ΕΣΣΟ, οι οποίοι κατά τα προβλεπόμενα, θα πάρουν και 5ημερη τιμητική άδεια.

Ο Στέφανος Κασσελάκης βρίσκεται στη δεύτερη σειρά της 2ης Μοίρας στην οποία εντάχθηκε μετά την κατάταξη του στις 15 Μαρτίου.

Μετά το πέρας της άδειας ο κ. Κασσελάκης θα επιστρέψει στο στρατόπεδο της Θήβας για να πάρει το απολυτήριό του καθώς εκ του νόμου έχει το δικαιώμα να εξαγοράσει το υπόλοιπο της θητείας του

Παρών στην σημερινή τελετή είναι ο Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος επέστρεψε χθες από την Αμερική για τις ανάγκες της τελετής, αλλά και για τα γενέθλια του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που συμπίπτουν με την ολοκλήρωση κατ΄ ουσίαν των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο κ. Κασσελάκης γίνεται σήμερα 36 ετών δεν μπορεί να παραγνωριστεί από φίλους και συνεργάτες του, με τις πληροφορίες να θέλουν τους κοντινούς του ανθρώπους να έχουν φροντίσει για τον εορτασμό τους, σήμερα στις 9 το βράδυ, σε γνωστό μπαρ, στην περιοχή του Ψυρρή.

Η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 παρουσίασε για πρώτη φορά και φωτογραφίες του Στέφανου Κασσελάκη με τους άλλους φαντάρους του ουλαμού του, από την διάρκεια της θητείας τους, οι οποίες για πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οπως μετέδωσε η εκπομπή, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει καλέσει τους άλλους 17 φαντάρους με τους οποίους έμεναν στον ίδιο θάλαμο απο την ημέρα που παρουσιάστηκε, σε γεύμα σε ταβέρνα της Θήβας, στο οποίο προσκλήθηκαν και οι συγγενείς τους, ώστε να τους ευχαριστήσει για τις ημέρες που προηγήθηκαν και να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλια του.





