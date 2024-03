Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Αθώα η μητέρα για την μαστροπεία, ένοχος και για βιασμό ο “53χρονος”

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την ετυμηγορία ενόρκων και δικαστών για τους κατηγορούμενους στην δυσώδη υπόθεση. Για ποιο αδίκημα κρίθηκε ένοχη η μανα.

Δεν κρίθηκε ένοχη απο το δικαστήριο η μάνα της 12χρονης απο τον Κολωνό για μαστροπεία, ενώ ο "53χρονος" βασικός κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και για βιασμό της ανήλικης, μαζί με την μαστροπέια και την κατάχρηση ανηλίκου, όπως μετέδωσε η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Η μητέρα κρίθηκε ένοχη μόνο για εκβίαση. Για μεγάλη νίκη της υπεράσπισης της μητέρας της ανήλικης έκανε λόγο ο συνήγορος της, Απόστολος Λύτρας, λέγοντας ακόμη ότι ήταν λάθος και η προφυλάκιση της, καθώς πήγε να κάνει καταγγελία για τον βιαστή του παιδιού της και βρέθηκε στην φυλακή.

Η κ. Πολυζωγοπούλου, επίσης συνήγορος της μητέρας της 12χρονης επεσήμανε ότι η απόφαση ικανοποιεί την οικογένεια του παιδιού και ανακούφισε την μητέρα.

Όπως είπε η δικηγόρος Ασπασία Ταραχοπούλου δήλωσε ότι η 12χρονη ήταν στο σχολείο της και την ενημέρωσαν τηλεφωνικά για την δικαστική εξέλιξη, για την οποία είπε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη για την απόφαση του δικαστηρίου.

Νωρίτερα, θύμα προπηλακισμού έπεσε ο βασικος κατηγορούμενος της πολύκροτης υπόθεσης, ο οποίος κατά την άφιξη του στο Εφετείο Αθηνών, δέχθηκε λεκτική επίθεση από πολίτες, που είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο εν αναμονή της δικαστικής απόφασης.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αποσύρθηκε για να αποφασίσει τις ποινές που θα επιβληθούν στους 20 από τους συνολικά 26 κατηγορούμενους, καθώς 6 αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών.

Οι κατηγορούμενοι ήταν στην συντριπτική πλειονότητα τους οι λεγόμενοι «πελάτες» στα ραντεβού της φρίκης που οδηγούνταν η ανήλικη μαθήτρια και προχώρησαν σε γενετήσιες πράξεις. Εννέα από αυτούς, ήταν άνθρωποι της γειτονιάς ή της ευρύτερης περιοχής που έμενε η ανήλικη.

Αναλυτικά, η απόφαση του δικστηρίου για κάθε έναν κατηγορούμενο:

Ο "53χρονος" κρίθηκε ένοχο κατά πλειοψηφία 5-2 για βιασμό, ένοχος κατά πλειοψηφία 4-3 για μαστροπεία και ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκων κατά πλειοψηφία και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της εμπορίας ανηλίκου.

Η μητέρα της 12χρονης κρίθηκε αθώα για πορνογραφία και αθώα κατά πλειοψηφία 4-3 για μαστροπεία. Κρίθηκε ένοχη για πλημμεληματική εκβίαση κατά πλειοψηφία 6-1.

Ο περιβόητος «Μιχάλης» κρίθηκε ένοχος για διακεκριμένη μαστροπεία, για πορνογραφία ανηλίκων, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία της απόπειρας γενετήσιων πράξεων με ανήλικη.

Από τους υπολοίπους 23 κατηγορούμενους το δικαστήριο αθώωσε τους 6 λόγω αμφιβολιών. Καταδίκασε είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία τους υπολοίπους 16 για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής τετελεσμένες ή σε απόπειρα. Ένας καταδικάστηκε για πορνογραφία.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τα αιτήματα των καταδικασθέντων για αναγνώριση ελαφρυντικών.

