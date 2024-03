Life

“Έρωτας φυγάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Απολαύστε πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, “Έρωτας φυγάς”.

Ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

Στο επεισόδιο της Παρασκευής, η Αλεξάνδρα προειδοποιεί τον Ιάσονα. «Ο Μάρκος μου είπε… πως αν πας στην Αθήνα, θα σε σκοτώσουν».

Sneak Preview:





ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Ιάσονας με τον Μιχάλη σχεδιάζουν να πάνε στην Αθήνα για να πάρουν πόρισμα από νευρολόγο, ώστε να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης η Νάντια για το έγκλημα που διέπραξε. Ο Κοντογιάννης, όμως, έχει φροντίσει να στρέψει τον αρχηγό των οικοπεδοφάγων εναντίον του Ιάσονα για να τον χτυπήσουν κατά την άφιξή του. Ο Θύμιος μαθαίνει για το παρελθόν του Σοφιανόπουλου και καταλαβαίνει ότι είναι επικίνδυνος. Ο Στρατής αποκαλύπτει άθελά του ότι ο Μελέτης είναι χωροφύλακας. Κι ενώ ο Νικόλας ετοιμάζεται να πάρει τη Ρηνιώ και να φύγουν στην Αυστραλία, το βέλος του έρωτα χτυπά τη Βάσω…

Trailer





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Δημήτρης Αποστόλου Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης Πρωταγωνιστούν : Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά. Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

