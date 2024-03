Κόσμος

Μακελειό στη Μόσχα: Στο δικαστήριο οδηγήθηκε ένας από τους συλληφθέντες (βίντεο)

Όπως διευκρινίζει το RIA Novosti επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα, ο ένατος κατηγορούμενος για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης είχε συλληφθεί στο παρελθόν για 15 ημέρες.

Γνωστοποιήθηκε το όνομα του ένατου συλληφθέντος για το μακελειό στη Μόσχα. Ο ένατος κατηγορούμενος για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στο Crocus City Hall οδηγήθηκε σε δικαστήριο της Μόσχας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Πρόκειται για τον Ναζριμάντ Λουτφολόι, ο οποίος, σύμφωνα με τους ανακριτές, συμμετείχε σε σχέδιο χρηματοδότησης των ένοπλων.

Σύμφωνα με το SHOT, ο ύποπτος είναι 24 ετών και κατάγεται από το χωριό Ντόγκιστον του Τατζικιστάν. Είναι άνεργος και ανύπαντρος. Όπως διευκρινίζει το RIA Novosti επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα, ο ένατος κατηγορούμενος για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης είχε συλληφθεί στο παρελθόν για 15 ημέρες. Ο λόγος ήταν «προκλητική και αυθάδης συμπεριφορά».

Το απαγγέλθηκαν κατηγορίες βάσει του ρωσικού αντιτρομοκρατικού νόμου.

