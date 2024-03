Κοινωνία

Κολωνός – 12χρονη: “Επιτέλους ενώθηκε η οικογένειά μας”, λέει στον ΑΝΤ1 η αδερφή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μειοψηφική απόφαση, οι αντιθέσεις μεταξύ ενόρκων και δικαστών και οι αντιδράσεις του περιβάλλοντος της 12χρονης.

-

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Χεινοπώρου, Λία Κοντοπούλου, Θάνος Κλωνόπουλος

Αθώα κρίθηκε η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό, ενώ ο 55χρονος καταδικάστηκε. Όταν η έδρα ανακοίνωσε την αθωωτική απόφαση, το συγκεντρωμένο πλήθος αλληλέγγυων έξω από τα δικαστήρια, ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Ανάμεσά τους τα αδέλφια της 12χρονης και οι συγγενείς της οικογένειας από τον Κολωνό, οι οποίοι πέφτουν στην αγκαλιά των δικηγόρων τους και των αλληλέγγυων που στήριξαν τον αγώνα τους. Μαζί είχαν παλέψει προκειμένου να αντιστρέψουν την εισαγγελική πρόταση και να πείσουν την έδρα τόσο για την ενοχή του 55χρονου στο βιασμό, όσο και την αθωότητα της μητέρας τους, η οποία μέσα στην αίθουσα, στο άκουσμα της απόφασης ξέσπασε σε λυγμούς!

«Είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, επιτέλους ενώθηκε ξανά η οικογένειά μας. Περιμένουμε να την πάρουμε σπίτι και νικήσαμε. Καταλάβανε την αδικία που έχουν, δύο χρόνια κοντά», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η αδερφή της 12χρονης.

Το 13χρονο σήμερα θύμα, βρισκόταν στο σχολείο του, όταν με κλάματα τα αδέλφια του το ειδοποίησαν για την αθωωτική απόφαση της μητέρας τους

«Το παιδί το έμαθε, ήταν σχολείο, ήταν πολύ χαρούμενο, θα μιλήσει με την μαμά του», είπε η δικηγόρος της οικογένειας, Ασπασία Ταραχοπούλου.

Έτσι, η μητέρα της 12χρονης κρίθηκε ομόφωνα αθώα για το αδίκημα της πορνογραφίας, αθώα κατά οριακή πλειοψηφία για την μαστροπεία, ενώ κρίθηκε ένοχη κατά πλειοψηφία για το αδίκημα της εκβίασης, το οποίο είναι πλημμέλημα

Η μητέρα κρίθηκε αθώα για:

αθώα για πορνογραφία

αθώα κατά πλειοψηφία 4-3 μαστροπεία

ένοχη για πλημμεληματική εκβίαση κατά πλειοψηφία 6-1

«Ήταν μια μεγάλη και για εμάς νίκη, το παλέψαμε, η μητέρα αυτό που έλεγε και η ίδια και η 12χρονη ότι δεν έχει σχέση αποδείχτηκε, ήταν άδικη και η προφυλάκισή της, γιατί πήγε να καταγγείλει τον βιαστή του παιδιού της και βρέθηκε 18μηνες φυλακή! Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά», είπε ο δικηγόρος της μητέρας, Απόστολος Λύτρας.

«Η μητέρα είναι πολύ συγκινημένη, ανακουφισμένη, ήταν εδώ όχι μόνο για την απαλλαγή της αλλά και για να τιμωρηθούν οι ένοχοι για αυτά που έχει υποστεί η κόρη της», σημείωσε από πλευράς της η Σοφία Πολυζογοπούλου, δικηγόρος της μητέρας.

Ο 55χρονος ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες, εκτός από εκείνη της εμπορίας ανθρώπου. Η έδρα τελικά δεν υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και έτσι τον έκρινε ένοχο κατά πλειοψηφία και για τον βιασμό και το αδίκημα της μαστροπείας, ένοχο για κατάχρηση ανηλίκου, ένοχο για πορνογραφία ανηλίκου και για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών

Ο 55χρονος κρίθηκε:

αθώος για εμπορία ανηλίκου

ένοχος κατά πλειοψηφία 5-2 για βιασμό

ένοχος κατά πλειοψηφία 4-3 για μαστροπεία

ένοχος κατάχρηση ανηλίκου

ένοχος πορνογραφία ανηλίκων κατά πλειοψηφία

ένοχο για παράνομη οπλοκατοχή

Οι 3 τακτικοί δικαστές και οι 4 ένορκοι αποφάσισαν την ενοχή του αποκαλούμενου «Μιχάλη», για τα αδικήματα της διακεκριμένης μαστροπείας και της παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων, αλλά αποφάσισαν την αθώωσή του για την απόπειρα γενετήσων πράξεων με το 12χρονο παιδί.

Ο «Μιχάλης» κρίθηκε:

ένοχος για διακεκριμένη μαστροπεία

ένοχος για πορνογραφία ανηλίκων

αθώος για απόπειρα γενετήσιων πράξεων με ανήλικη.

«Καταδικάστηκαν γιατί η έδρα δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό μας ότι πλανήθηκαν για την ηλικία του θύματος», δήλωσε η δικηγόρος των κατηγορουμένων, Βάσω Πανταζή.

Από τους 23 κατηγορούμενους, οι 6 αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών, ένας κρίθηκε ένοχος για παιδική πορνογραφία , ενώ οι υπόλοιποι καταδικάστηκαν είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής.

Οι 23 κατηγορούμενοι ως «πελάτες»

6 αθώοι λόγω αμφιβολιών

1 ένοχος για παιδική πορνογραφία

16 ένοχοι για γενετήσια πράξη με ανήλικη έναντι αμοιβής

«Ο εντολέας μου κρίθηκε αθώος γιατί συνάντησε 12χρονη για να την βοηθήσει, έτσι επιστρέφει σπίτι του και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό», είπε ο Δημήτρης Ζορμπάς, δικηγόρος κατηγορούμενου.

Η αυλαία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου αναμένεται να πέσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σήμερα οι δικηγόροι των καταδικασθέντων αγόρευσαν για να ζητήσουν ελαφρυντικά. Αναμένεται τη Δευτέρα η πρόταση της εισαγγελέως και η απόφαση επί των ελαφρυντικών που θα καθορίσουν και το εύρος των ποινών και στη συνέχεια η ανακοίνωση των ποινών και το εάν θα δοθούν αναστολές, αν κάποιοι δηλαδή από τους καταδικασμένους θα φύγουν ελεύθεροι από το δικαστήριο.

Η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία σε πολλά βασικά σημεία ήταν αντίθετη με την εισαγγελική πρόταση δεν βγήκε αβασάνιστα. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι υπήρξαν μειοψηφίες και μάλιστα οριακές σε πολλά σκέλη της απόφασης. Κάτι που δείχνει ότι πολλά στοιχεία που ελήφθησαν υπόψιν δικαστών και ενόρκων προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, δεν ήταν δηλαδή μία υπόθεση απόλυτα ξεκάθαρη εξ αρχής.

Παρότι η δίκη δεν έχει ολοκληρωθεί θεωρείται βέβαιο ότι θα ασκηθούν εφέσεις και έτσι προσεχώς θα υπάρξει και δευτεροβάθμια κρίση.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑμεΑ καταδικάστηκε για σεξουαλικές πράξεις με ανήλικη

Πισπιρίγκου: Η έφεση για τα ισόβια και η δίκη για τη Μαλένα και την Ίριδα

Καρδίτσα – Ακέφαλο πτώμα: Η ιατροδικαστική εξέταση για την ηλικιωμένη