Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένο παιδάκι που υπέστη ανακοπή καρδιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 3χρονο παιδάκι διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

-



Ανακοπή καρδιάς υπέστη ένα 3χρονο παιδάκι στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το προφίλ Ιατροί Εκαβ, στο παιδάκι εφαρμόστηκε “εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, διασωληνώθηκε και με αυτόματη κυκλοφορία παραδόθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»”.

Εκεί όπου βρισκόταν το ανήλικο παιδί, ενήργησαν δύο ασθενοφόρα και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Η ανάρτηση:

“Το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης επιχείρησε σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής 3χρονου παιδιατρικού ασθενούς. Στο σημείο ενήργησαν δύο συμβατικά ασθενοφόρα και μια Κινητή Ιατρική Μονάδα.

Εφαρμόστηκε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, διασωληνώθηκε και με αυτόματη κυκλοφορία παραδόθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο». Μια άρρηκτη αλυσίδα επιβίωσης που ξεκίνησε από τους Τηλεφωνητές, τον Ιατρό Συντονιστικού Κέντρου,τους Ασυρματιστές-Διαβιβαστές και ολοκληρώθηκε από την Ομάδα Αναζωογόνησης στο πεδίο δουλεύοντας όλοι με ακρίβεια και επαγγελματισμό“.

Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης: Η ορκωμοσία στην Θήβα και οι φωτογραφίες από την θητεία του (βίντεο)

Κολωνός - 12χρονη: Αθώα η μητέρα για την μαστροπεία, ένοχος και για βιασμό ο “53χρονος”

Daily Mail - British Airways: Αεροπλάνο από Αθήνα πέρασε ξυστά από drone με ταχύτητα 400 χλμ/ώρα