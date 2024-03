Κοινωνία

Τέμπη - Σύμβαση 717: Ελεύθερα ακόμα δύο στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολογήθηκαν ακόμα τρία στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων που έχει καταβληθεί.

-

Δύο ακόμη κατηγορούμενοι, στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, που απολογήθηκαν ενώπιον της Ευρωπαίας Ανακρίτριας Χριστίνας Σαλάππα για την σύμβαση 717 σχετικά με έργα για την σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου, έφυγαν από τα δικαστήρια ελεύθεροι με την υποχρέωση καταβολής υψηλότατης χρηματικής εγγύησης, μεγαλύτερης από αυτές που επιβλήθηκαν έως σήμερα για την υπόθεση, που συνολικά φθάνει τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ .

Η ανακρίτρια και η αρμόδια εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι από την ΕΡΓΟΣΕ μετά τις πολύωρες απολογίες που έδωσαν, μπορούν να αφεθούν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και την υποχρέωση καταβολής χρηματικής εγγύησης που πρέπει να καταβληθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Για τον έναν κατηγορούμενο η εγγύηση ορίστηκε στις 800 χιλιάδες ευρώ, ενώ για τον έτερο στο ποσό των 900 χιλιάδων ευρώ .

Μέχρι σήμερα ενώπιον της κ. Σαλλάπα είχαν απολογηθεί τρία στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ στους οποίους οι χρηματικές εγγυήσεις ορίστηκαν σε 600 χιλιάδες, 500 χιλιάδες και 700 χιλιάδες ευρώ.

Μετά τις σημερινές απολογίες και με την επιβολή εγγυήσεων που πλεόν συνολικά φθάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, η κ. Σαλάππα θα λάβει τις επόμενες ημέρες απολογίες άλλων εννέα κατηγορουμένων από την ΕΡΓΟΣΕ, ενώ μετά θα ακολουθήσουν οι απολογίες τεσσάρων κατηγορουμένων στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Τελευταίοι αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου οι πέντε ιδιώτες , στελέχη της κοινοπραξίας που ανέλαβε το έργο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός – 12χρονη: “Επιτέλους ενώθηκε η οικογένειά μας”, λέει στον ΑΝΤ1 η αδερφή της

Πισπιρίγκου: Η έφεση για τα ισόβια και η δίκη για τη Μαλένα και την Ίριδα

Ναρκωτικά έκρυβε άνδρας στο Ρέθυμνο