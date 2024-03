Χειμάρρα: H Blerina Γκόρου Bala είναι η νέα δήμαρχος - Η πρώτη αντίδραση Μπελέρη

Κόσμος

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση με 15 ψήφους υπέρ και έχρισε την Bala νέα δήμαρχο. Ποια είναι η νέα δήμαρχος

Μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης στον χώρο του δημαρχείου στις 12:00 τοπική και με κλειστές πλέον πόρτες για τους πολίτες, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Χιμάρας ενέκρινε την ένταξη της εκλογής νέου δημάρχου στην ημερήσια διάταξη.

Οι σύμβουλοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος καθισμένοι σε ένα τραπέζι μπροστά στις κάμερες των ΜΜΕ, πρότειναν για τη θέση του νέου δημάρχου την μέχρι πρότινος αντιδήμαρχο Blerina Γκόρου Bala και παράλληλα ενημέρωσαν πως ο έτερος αντιδήμαρχος, Pervin Gjikuria παραιτείται της διαδικασίας.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση με 15 ψήφους υπέρ και έχρισε την Bala νέα δήμαρχο. Η διορισμένη δήμαρχος είναι από την Χιμάρα, το γένος Γκόρου και ο σύζυγός της Artan Bala με καταγωγή από το χωριό Βουνό, είναι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος του Σοσιαλιστικού κόμματος. Εργάζεται από το 2009 στο δημαρχείο Χιμάρας ως οικονομολόγος.

Ο δήμος Χιμάρας συνεχίζει να σκυλεύεται από τα όργανα του Έντι Ράμα εδώ και 11 ολόκληρους μήνες, γράφουν... στα παλιά τους υποδήματα την λαϊκή ετυμηγορία όπως αυτή αποτυπώθηκε στις κάλπες της 14ης Μαίου του 2023 και κρατούν ως λάφυρο τα ηνία του δημαρχείου.

Μένει να δούμε τα επόμενα βήματα, η Bala θα ολοκληρώσει την θητεία της ως δήμαρχος ή θα πάμε σε νέες εκλογές;

Zgjedhja e sotme nga Keshilli Bashkiak i Himares, me 15 vota pro dhe vetem 4 kunder, e nenkryetares se bashkise, Blerina Bala, si kryetare ne detyre eshte nje zhvillim pozitiv per vazhdimin e punes se qeverise vendore.



Perpjekja e deshtuar e nje grushti individesh te nxitur… — Edi Rama (@ediramaal) March 29, 2024

Αντίδραση Μπελέρη

Σε ανακοίνωσή του ο Φρ. Μπελέρης αναφέρει αναλυτικά:

«Ένα νομικό κουβάρι που είναι αδύνατο να λυθεί. Ένα κουβάρι που δημιουργήθηκε με τη συμβολή της εισαγγελίας και του ειδικού δικαστηρίου κατά της διαφθοράς SPAK, οι οποίοι δεν έχουν το θάρρος να πουν ΟΧΙ στον κ. Ράμα.

Κανένας νόμος και κανένα Σύνταγμα δεν προβλέπει αυτό που γίνεται στο δήμο Χειμάρρας. Το άρθρο 61 του N. 139/2015 που διατυμπανίζει ο νομάρχης δεν λύνει την πρόωρη λήξη μιας θητείας που έχει ήδη λήξει από καιρό. Καμία καλή ευρωπαϊκή πρακτική που επικαλέστηκε ο κ. Ράμα δεν λέει πως δήμαρχο επιλέγει η παράταξη που ηττήθηκε. Καμία καλή ευρωπαϊκή πρακτική δεν προβλέπει τον διορισμό δημάρχου από το νομάρχη, ενός προσώπου που δεν έχει εκλεγεί καν ως δημοτικός σύμβουλος, αλλά διορίστηκε από τον ηττημένο.

Παραβιάσατε το Σύνταγμα και δεν επιτρέψατε σε αυτόν που ψήφισε ο κυρίαρχος λαός να ορκιστεί. Σε παράβαση του νόμου διορίζεται νέο δήμαρχο, όπως δήλωσε και ο νομάρχης, και ερμηνεύετε το νόμο όπως σας βολεύει.

Δεν σας ενδιαφέρει ο νόμος. Σας ενδιαφέρει μόνο να μην ορκιστεί έστω και για μία μέρα αυτός που εκλέχτηκε δήμαρχος σύμφωνα με το άρθρο 109 του Συντάγματος. Ο νόμος είναι για εσάς κουρελόχαρτο. Κουρελόχαρτο είναι μάλλον και για τον κ. Τάβο, ο οποίος παρανόμως χθες έδειξε στους δημοτικούς συμβούλους πώς να σκέφτονται, σήμερα συμμετείχε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για να βεβαιωθεί ότι κατάλαβαν σωστά την εντολή του. Χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα, σήμερα άρχισε τις προεκλογικές εξαγγελίες τάζοντας τίτλους ιδιοκτησίας.

Η μόνη λύση είναι η εφαρμογή του Συντάγματος. Η μόνη λύση είναι να επιτραπεί σε αυτόν που κέρδισε τις εκλογές να ορκιστεί. Είναι το μοναδικό που μπορεί να βάλει τέλος σε αυτό το νομικό χάος, να σταματήσει τον παραλογισμό στο Δήμο Χειμάρρας, να αντιμετωπίσει ισότιμα αυτούς τους κατοίκους με κάθε άλλο πολίτη αυτής της Δημοκρατίας που άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 14 Μαΐου».

Πηγή: himara.gr

Πηγή εικόνας: Facebook.com

