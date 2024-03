Πολιτική

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Τι αλλάζει στην εκτός σχεδίου δόμηση (βίντεο)

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε επίσης στους κακοπληρωτές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή ''Στούντιο με θέα'' σχετικά με τις αλλαγές που έρχονται στην εκτός σχεδίου δόμηση αλλά και για τους κακοπληρωτές των λογαριασμών ρεύματος.

Αναφορικά με τις αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση είπε «Η εκτός σχεδίου δόμηση ήταν και εκτός σχεδιασμού. Σχεδόν σε όλες τις χώρες υπάρχει, στην Ελλάδα δεν είχαμε κάνει τον πολεοδομικό σχεδιασμό ώστε να είναι οργανωμένη. Έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για να υπάρξει παντού στην χώρα για να υπάρξει σχεδιασμός πολεοδομικός. Όλες οι περιοχές θα αποκτήσουν χρήση γης.

Η απόφαση του ΣτΕ έχει σταματήσει την εκτός σχεδίου δόμηση. Δεν μπορούν να υπάρχουν τυφλά οικόπεδα που συνδέονται με δύο δρόμους και γι’ αυτό η πολεοδομία έχει σταματήσει να εκδίδει άδεια. Θα κάνουμε μια προσωρινή νομοθέτηση με το τι εννοούμε απόλυτα συνταγματικό»

Συνέχισε λέγοντας «Το θέμα για κάτω των 4 στρεμμάτων έχει κλείσει, αυτό που υπάρχει είναι τι γίνεται σε δρόμους που δεν έχουν αναγνωριστεί, δεν αλλάζει στους αναγνωρισμένους δρόμους κάτι. Στους μη αναγνωρισμένους βάζουμε κάποιους προσωρινούς κανόνες.»

Από μέρα σε μέρα θα βγει σε διαβούλευση τόνισε ο κ.Σκυλακάκης και τόνισε ότι «Δεν έχει σχέση με τους αιγιαλούς, αφορά μόνο τους δρόμους.»

«Οργανωμένη δόμηση σημαίνει ότι θα έρθει μια μελέτη και θα πει εδώ μπορούμε να εφαρμόσουμε εκτός σχεδίου δόμηση.

Δεν αφορά την ιδιοκτησία αλλά το που μπορείς να χτίσεις τι.»

Σχετικά με τους κακοπληρωτές στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος υποστήριξε ότι «Όποτε υπάρχει μια μη πληρωμή ενός λογαριασμού το βάρος πέφτει σε όλους του υπόλοιπους.

Ξεχωρίζουμε τους ευάλωτους αλλά στους υπόλοιπους λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες.»





