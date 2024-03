Κόσμος

Μεξικό: Οργή για τον βιασμό και την δολοφονία 8χρονης (εικόνες)

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κακής κυβέρνησης που έχουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος κάνει κάτι» ανέφερε πολίτης.

Τρομακτικά πλάνα αποκάλυψαν τη στιγμή που ένας θυμωμένος όχλος έσυρε μια γυναίκα που είχε συλληφθεί για την απαγωγή και την δολοφονία μιας 8χρονης. Οι εξαγριωμένοι πολίτες την βγάζουν από το περιπολικό και στη συνέχεια την ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου στην τουριστική πόλη Taxco του Μεξικού.

Η γυναίκα συνελήφθη αφού φέρεται να είχε καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα παρακολούθησης να βοηθά έναν άνδρα να πετάξει το σώμα της Camila Gomez Ortega που είχε εξαφανιστεί την Τετάρτη (27/3). Οι χωρικοί έσυραν τη γυναίκα έξω από το περιπολικό και άρχισαν να την χτυπάνε και να σκίζουν τα ρούχα της.

«Έχουμε βαρεθεί», είπε στο Associated Press μια γυναίκα που αυτοπροσδιορίστηκε ως Andrea. «Αυτή τη φορά το θύμα ήταν ένα 8χρονο κορίτσι». «Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κακής κυβέρνησης που έχουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος κάνει κάτι» τόνισε.

Η οργή είχε αυξηθεί από τότε που η Camila εξαφανίστηκε την Τετάρτη, αφού η οικογένειά της την άφησε να πάει σε ένα διπλανό σπίτι για να παίξει. Αργότερα εμφανίστηκε το βίντεο με την γυναίκα στην ίδια γειτονιά να κουβαλάει ένα καλάθι με ρούχα σε ένα ταξί και να βοηθά έναν άνδρα να μεταφέρει έναν σάκο, που πιστεύεται ότι μέσα ήταν το νεαρό κορίτσι. Στη συνέχεια τα τοποθετούν στο πορτμπαγκάζ, σύμφωνα με το μεξικανικό μέσο ενημέρωσης Excelsior.

Την βίασαν και την στραγγάλισαν

Το κορίτσι βρέθηκε νεκρό στα περίχωρα της πόλης την ίδια μέρα. Η νεκροψία αποκάλυψε ότι το κορίτσι είχε βιαστεί και είχε στραγγαλιστεί, ανέφερε η εφημερίδα.

Τα μέλη της οικογένειας του θύματος κατάφεραν να εντοπίσουν το σπίτι των φερόμενων ως δολοφόνων. Παρακάλεσαν τις αρχές να τους συλλάβουν, αλλά η αστυνομία δεν παρενέβη. Αντίθετα, ο όχλος κατέκλυσε το σπίτι, με μερικούς άνδρες να σκαρφαλώνουν στην ταράτσα του σπιτιού για να αναγκάσουν τους υπόπτους για τη δολοφονία να βγουν έξω.

Τελικά παρενέβη η αστυνομία, καθώς 3 κάτοικοι του σπιτιού αναγκάστηκαν να βγουν έξω, συμφωνώντας να τεθούν υπό κράτηση. Οι αστυνομικοί έβαλαν την γυναίκα στο περιπολικό, αλλά οι εξαγριωμένοι συγκεντρωμένοι τελικά κατάφεραν να την βγάλουν από μέσα. Ένας αστυνομικός προσπάθησε να την τραβήξει μέσα, αλλά τελικά εγκατέλειψε την προσπάθεια.

Οι αστυνομικοί ουσιαστικά κάθονταν άπραγοι και παρακολούθησαν τον ξυλοδαρμό της γυναίκας, αλλά και δύο άλλων ανδρών που ήταν ύποπτοι για την δολοφονία της Καμίλα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου πέθανε από τα τραύματά της.

Σοκ από το λιντσάρισμα της γυναίκας

Η δημόσια δολοφονία της γυναίκας συνέπεσε με τους εορτασμούς της Μεγάλης Εβδομάδας, που προσελκύουν πολλούς τουρίστες στην πόλη. «Ποτέ δεν πίστευα ότι σε ένα τουριστικό μέρος όπως το Taxco θα ζούσαμε ένα λιντσάρισμα», είπε η Felipa Lagunas, δασκάλα δημοτικού σχολείου της περιοχής.

«Το έβλεπα σαν κάτι μακρινό, σε μέρη μακριά από τον πολιτισμό… Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η κοινότητά μου θα το ζούσε αυτό σε μια τόσο ξεχωριστή μέρα». Το Guerrero, η πολιτεία όπου βρίσκεται η Taxco, μαστίζεται από βία.

Γνωστή ως Tierra Caliente ή «Hot Lands», η περιοχή ελέγχεται από περίπου 40 καρτέλ και συμμορίες ναρκωτικών που μάχονται για τον έλεγχο της παραγωγής μαριχουάνας και ηρωίνης στην περιοχή αυτή.

Σε αυτό το μέρος του Μεξικού, εγκληματικές οργανώσεις διευθύνουν τα πάντα, σκοτώνοντας όποιον δεν πληρώνει για να παίξει σύμφωνα με τους κανόνες τους.

