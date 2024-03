Κοινωνία

Αστυνομικοί συνελήφθησαν για παράβαση καθήκοντος

Πώς οι αστυνομικοί έπεσαν στα χέρια των συναδέλφων τους, οι οποίοι τους πέρασαν χειροπέδες.

Δύο αστυνομικοί, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Αττικής, συνελήφθησαν, χθες, στο κέντρο της Αθήνας, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος, ψευδή κατάθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σημειώνεται ότι ο ένας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αργίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τις πρωϊνές ώρες της Παρασκευής, ιδιοκτήτης καταστήματος, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, είδε τρία άτομα, με μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, να κατοπτεύουν τον περιβάλλοντα χώρο της επιχείρησής του. Αμέσως μετά, θεωρώντας ότι τα άτομα σκόπευαν να τον ληστέψουν, κάλεσε σε βοήθεια.

Υπάλληλος άλλου καταστήματος που άκουσε τον ιδιοκτήτη, ενημέρωσε το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τα δύο άτομα. Στη συνέχεια, όμως, διαπιστώθηκε ότι ήταν αστυνομικοί και έτσι πήγε στο σημείο κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, ενώ όσον αφορά στην παρουσία τους στο χώρο, επικαλέστηκαν παραπλανητικά στοιχεία τα οποία ήταν σε αντίθεση με υπηρεσιακά δεδομένα. Οσον αφορά στον ένα από τους δύο αστυνομικούς δεν ανέφερε την υπηρεσία προέλευσής του, αλλά ούτε και το γεγονός ότι βρίσκεται σε αργία.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των κατηγορουμένων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: Δύο μαχαίρια, από τα οποία το ένα τύπου σουγιά, 2 σιδερογροθιές, 230 φυσίγγια, 3 γεμιστήρες πιστολιού και κυνηγετικό μαχαίρι.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί για παράβαση καθήκοντος, ψευδή κατάθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, στο κέντρο της Αθήνας, δύο αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες της Αττικής και ο ένας βρίσκεται σε κατάσταση αργίας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, ψευδή κατάθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα,χθες (29-03-2024) το πρωί, ιδιοκτήτης καταστήματος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, αντιλήφθηκετρίαάτομα, τα οποία,έχοντας μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κατόπτευαν τον περιβάλλοντα χώρο του καταστήματός του και θεωρώντας ότι επρόκειτο να τελέσουν ληστεία σε βάρος του, κάλεσε σε βοήθεια.

Υπάλληλος κοντινού καταστήματος ενημέρωσε το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, αστυνομικοί του οποίου μετέβησαν άμεσα στο σημείο και ακινητοποίησαν τα δύο άτομα, ενώ όταν διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αστυνομικούς, την προανάκριση ανέλαβε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στην περιοχή.

Ακολούθως οι αστυνομικοί συνελήφθησαν καθώς, για την παρουσία τους στον χώρο, επικαλέστηκαν παραπλανητικά στοιχεία τα οποία έρχονταν σε αντίθεση με υπηρεσιακά δεδομένα ενώ ο τελών σε αργία αστυνομικός απέκρυψε την υπηρεσία προέλευσής του και το ότι βρίσκεται σε κατάσταση αργίας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 μαχαίρια, από τα οποία το ένα τύπου σουγιά,

2 σιδερογροθιές,

230 φυσίγγια,

3 γεμιστήρες πιστολιού και

· κυνηγετικό μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

