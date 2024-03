Εύβοια

Εύβοια: Σύλληψη αστυνομικού μετά από απόδραση κρατουμένου

Ο κρατούμενος είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία. Πώς κατάφερε να το ''σκάσει''.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων Μεσσαπίων το βράδυ της Πέμπτης 28/03 στα Ψαχνά. Συνελήφθη αστυνομικός μετά από απόδραση κρατουμένου που είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Tο βράδυ, μια γυναίκα βρέθηκε στο ΑΤ ώστε να καταγγείλει τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Ο φερόμενος δράστης, για άγνωστο λόγο αφού λογόφεραν την χτύπησε.

Εκείνη λοιπόν κατήγγειλε στους αστυνομικούς το περιστατικό, και άμεσα προχώρησαν στην προσαγωγή του στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου τον ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να κρατηθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου λόγο της καταγγελίας.

Εκείνος με αφορμή ότι θα έπρεπε να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του για να τον ενημερώσει απομακρύνθηκε από τον χώρο και έπειτα τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Λόγο της απόδρασης συνελήφθη ο υπεύθυνος αστυνομικός της υπόθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα στελέχη της ομάδας Ασφαλείας του ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων, μετά από αναζητήσεις εντόπισαν και πάλι τον δράστη και τον συνέλαβαν.

Πηγή: evima.gr

