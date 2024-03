Πολιτική

Δούκας: Βάναυση παραποίηση της αλήθειας από την κυβέρνηση

Η αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων και της αντιπολίτευσης, μετά τα σχόλια σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας.

Με γραπτή δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισημαίνει: "Στην πλάτη της Αθήνας, με μονταζιέρες και συκοφαντίες, επιχειρεί το ακροδεξιό μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας να ανακόψει τις εκλογικές διαρροές προς τα δεξιά της. Σε μια συντονισμένη επιχείρηση, ένας πρώην υπουργός, ένας νυν υπουργός, με την αμέριστη βοήθεια των κυβερνητικών trolls, και της συνδικαλιστικής ηγεσίας των αστυνομικών, παραποίησαν βάναυσα την αλήθεια. Από μια 9ωρη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που αποφάσισε και δρομολόγησε μεγάλα έργα, όπως τη Διπλή Ανάπλαση, έκοψαν και έραψαν φράσεις όπως τους βόλευε. Δεν μπορούν ακόμη να αποδεχτούν την εκλογική τους ήττα στον Δήμο Αθηναίων, δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι η Αθήνα προχωρά γρήγορα και τολμηρά στην επόμενη μέρα.

Ο μεγάλος μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, έλεγε «Εθνικό είναι το Αληθές». Όσο και αν κάποιοι πορεύονται με ψέματα και διαστρεβλώσεις, εμείς δεν θα επιτρέψουμε να «μπαζωθεί» η αλήθεια.

Δεν μας πτοούν οι επιθέσεις. Συνεχίζουμε…"

Την απερίφραστη στήριξή του στον δήμαρχο Αθηναίων απέναντι "στην ανέντιμη επίθεση που δέχεται", εκφράζει με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

Στην ανάρτηση του αναφέρει: "Στη Βουλή, ο κ. Βορίδης ανέλαβε την υπεράσπιση της συγκάλυψης των Τεμπών. Τώρα, οι κύριοι Γεωργιάδης και Πλεύρης αναλαμβάνουν τη χυδαία επίθεση κατά του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Και εδώ με μοντάζ, όπως και στα Τέμπη. Είναι, φαίνεται, πλέον η συνήθης μέθοδος μιας ακροδεξιάς ΝΔ, η οποία καμία σχέση δεν έχει με τον μέσο ψηφοφόρο. Οι μεταγραφές από το ΛΑ.Ο.Σ. είναι τα τελευταία πρόθυμα «πληρωμένα πιστόλια» του καθεστώτος Μητσοτάκη".

«Πρόεδρε εμείς τουλάχιστον τη θητεία μας την κάναμε κανονικά, εσείς την εξαγοράσατε και είχατε και το θράσος να κάνετε και επικοινωνιακό σόου ως 20ημερος τουρίστας. Άντε καλός πολίτης, μιας που δε θα γίνετε ποτέ οπλίτης επειδή επιλέξατε αντί να κάνετε εξάμηνο να πληρώσετε», απάντησε ο Θάνος Πλεύρης στον Στέφανο Κασσελάκη.

Στη Βουλή, ο κ. Βορίδης ανέλαβε την υπεράσπιση της συγκάλυψης των Τεμπών.

Τώρα, οι κύριοι Γεωργιάδης και Πλεύρης αναλαμβάνουν τη χυδαία επίθεση κατά του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.



Και εδώ με μοντάζ, όπως και στα Τέμπη.

Είναι, φαίνεται, πλέον η συνήθης μέθοδος μιας ακροδεξιάς… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) March 30, 2024

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γκλαβίνας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Μετά την αποτυχημένη παράστασή τους στην πρόταση δυσπιστίας τα εξαπτέρυγα του ΛΑ.Ο.Σ. στη ΝΔ συνεχίζουν την επιχείρηση σπίλωσης της δημοκρατικής παράταξης. Εθισμένοι στο ψέμα και την κοπτοραπτική, λασπολογούν αυτή τη φορά εναντίον του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Μάταια προσπαθούν».

"Η χυδαία επιθεση στον Χάρη Δούκα θα πέσει στο κενό", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Στην ανακοίνωση της υποστηρίζει: "Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το σίριαλ είναι η κοπτοραπτική της τοποθέτησης του κατά τη διάρκεια ενός δημοτικού συμβουλίου. Φαίνεται ότι η τεχνική του μοντάζ αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο των φανερών και υπόγειων μηχανισμών της Δεξιάς. Ματαιοπονούν".





