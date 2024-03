Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Άργος

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε μόλις 8 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, αναστάτωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Άργους.

Η δόνηση που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά του Άργους με το εστιακό της βάθος να εντοπίζεται στα 55,6 χιλιόμετρα.

