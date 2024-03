Αθλητικά

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Σπουδαία νίκη για τα “λιοντάρια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα «δώρα» των αντιπάλων τους και πήραν τους 3 βαθμούς της νίκης.

-

Εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο τρόπο τα... δώρα των αντιπάλων του, ο Πανσερραϊκός επιβλήθηκε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στις Σέρρες, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League. Ο Τάσος Αυλωνίτης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία, αφού κέρδισε το πέναλτι με το οποίο άνοιξε το σκορ ο Αμρ Ουάρντα (59’) ενώ στο 74’ διαμόρφωσε ο ίδιο το τελικό αποτέλεσμα.

Στην πρώτη τους τελική, στο 6ο λεπτό, οι Αρκάδες –που συνολικά απογοήτευσαν και πάλι– πλησίασαν πολύ κοντά στο γκολ. Από λάθος πάσα του Εμίλ Μπέργκστρομ, ο Χουάν Μιριτέλο βρέθηκε απέναντι από τον Αντριάν Χοβάν, αλλά ο Σλοβάκος τερματοφύλακας αρχικά έστειλε με το πόδι την μπάλα στο δοκάρι κι εν συνεχεία την μπλόκαρε. Οι φιλοξενούμενοι ναι μεν είχαν την κατοχή της μπάλας, ωστόσο ευκαιρίες δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν. Συνέπεια, ίσως, και της απρόσμενης, για την εποχή, ζέστης, που ώθησε τον Κωνσταντίνο Τσέτσιλα να κάνει διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες.

Ούτε τα «λιοντάρια» ήταν, πάντως, επικίνδυνα και χρειάστηκε να φτάσουμε στο 40ο λεπτό για να απειλήσουν. Από εκτέλεση φάουλ του Ουάρντα, ο Μπέργκστρομ έστρωσε στον Απόστολο Διαμαντή που από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Αντώνη Τσιφτσή. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Κένι Γούλερι αστόχησε στο διαγώνιο σουτ που επιχείρησε. Οι δυο προπονητές έκαναν από μία αλλαγή στην ανάπαυλα και αμφότερες έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη συνέχεια.

Σε κεφαλιά του Αυλωνίτη, ο Εβγκένι Γιαμπλόνσκι βρήκε την μπάλα με το χέρι του. Αρχικά δεν υπήρξε κάποια υπόδειξη, όμως ύστερα από παρέμβαση του VAR (Ανδρέας Γκάμαρης, Αντώνης Σινιοράκης), ο Τσέτσιλας έκανε on field review και καταλόγισε την εσχάτη των ποινών, την οποία μετέτρεψε σε γκολ ο Ουάρντα για το 1-0 στο 59’. Ο Γιαμπλόνσκι προσπάθησε στο 70’ να εξιλεωθεί για το λάθος του, ωστόσο αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Πανσερραϊκός «κλείδωσε» τη νίκη. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, οι φιλοξενούμενοι απέτυχαν να απομακρύνουν την μπάλα, ο Αυλωνίτης έγινε κάτοχός της και νίκησε για δεύτερη φορά τον Τσιφτσή για το 2-0. Κάπου εκεί η... σεμνή τελετή έλαβε τέλος, με τον Πανσερραϊκό να παίρνει το «τρίποντο» που, ουσιαστικά, βάζει τέλος σε όποιο προβληματισμό αναφορικά με την παραμονή του. Από την άλλη, η νέα ήττα ρίχνει σε ακόμη μεγαλύτερη εσωστρέφεια την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, που δεν μπόρεσε ούτε το γκολ της τιμής να πετύχει –ο Χοβάν απέκρουσε στο 90+6’ την προσπάθεια του Ρετζίς Κρέσπι.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Καστοριάς)

Κίτρινες: Διαμαντής, Αυλωνίτης – Χριστόπουλος, Σουρλής, Παλάσιος, Καστάνιο, Καλτσάς, Μάντζης, Άλβαρες.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χοβάν, Μπέργκστρομ, Διαμαντής (46’ Αυλωνίτης), Πεταυράκης, Δεληγιαννίδης, Μορέιρα (82’ Ουεντραόγκο), Στάικος, Γούλερι (66’ Τομάς), Ουάρντα, Χατζηστραβός (66’ Σοφιανός), Μπετανκόρ (75’ Άλεξιτς).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Χριστόπουλος (60’ Ατιένθα), Καστάνιο, Άλβαρες, Γκαρσία, Αλάγκμπε (79’ Γκος), Σουρλής (46’ Γιαμπλόνσκι), Παλάσιος (60’ Κρέσπι), Μπαρτόλο (79’ Μάντζης), Καλτσάς, Μιριτέλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί συνελήφθησαν για παράβαση καθήκοντος

Κώστας Καραμανλής για δημογραφικό: Είναι ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του κράτους

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το μηχάνημά του