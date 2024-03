Πολιτική

Ευρωεκλογές - Κούλογλου: Με ποιο κόμμα θα είναι υποψήφιος

Με ανάρτηση του ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής ανακοίνωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος.

Με ανάρτησή του στο X, ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νυν ανεξάρτητος, Στέλιος Κούλογλου, ανακοίνωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επικείμενες ευρωεκλογές, αλλά αυτή τη φορά με την Νέα Αριστερά.

«Όπως γνωρίζετε, τον Οκτώβριο του 2023 διαχώρισα τη θέση μου από τα φαινόμενα πολιτικού εκφυλισμού στο χώρο με τον οποίο είχα εκλεγεί ευρωβουλευτής. Στο διάστημα που ακολούθησε, θεωρώ ότι οι εξελίξεις δικαίωσαν απόλυτα την επιλογή μου. Σήμερα ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά μου για τις επικείμενες ευρωεκλογές με το ψηφοδέλτιο της Νέας Αριστεράς», σημειώνει στην ανάρτησή του.

Και προσθέτει: «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα τον θανάσιμο κίνδυνο της αντιευρωπαϊκής εθνικιστικής Ακροδεξιάς, που δυναμώνει επειδή οι κοινωνικές διακρίσεις συνεχώς μεγαλώνουν. Οι πολιτικές της ευρωπαϊκής ηγεσίας είναι καταστροφικές και οι ευθύνες της ιστορικές».

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέλιος Κούλογλου είχε βρεθεί και στην ιδρυτική συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς, όπου και τοποθετήθηκε.

Αναλυτικά, ο Στέλιος Κούλογλου έγραψε:

