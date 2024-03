Παράξενα

Ουάσιγκτον: Ανήλικες ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έναν ανάπηρο

Του πάτησαν το κεφάλι στο τσιμέντο πριν του κατεβάσουν το παντελόνι μέχρι τους αστραγάλους και χρησιμοποιήσουν τη δική του ζώνη για να τον χτυπήσουν, όπως κατέθεσαν οι ερευνητές στο δικαστήριο.

Τρεις 13χρονες, συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου άνδρα με αναπηρία σε δρόμο της Ουάσιγκτον.

Και οι τρεις κατηγορούνται ότι το 2023 επιτέθηκαν σε έναν ανάπηρο άνδρα, τον κυνήγησαν μέσα σε ένα σοκάκι και τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου.

Τα τρία νεαρά κορίτσια φέρεται να καταγράφηκαν από την κάμερα να εκτελούν αυτό που οι ντετέκτιβ περιέγραψαν ως «φρικτή» επίθεση-δολοφονία της 17ης Οκτωβρίου μεσάνυχτα κατά του Ρέτζι Μπράουν.

Το βίντεο έδειχνε μια ομάδα πέντε κοριτσιών να κυνηγούν τον ανάπηρο 64χρονο σε ένα σοκάκι καθώς εκείνος προσπαθούσε απεγνωσμένα να διαφύγει.

Του πάτησαν το κεφάλι στο τσιμέντο πριν του κατεβάσουν το παντελόνι μέχρι τους αστραγάλους και χρησιμοποιήσουν τη δική του ζώνη για να τον χτυπήσουν, όπως κατέθεσαν οι ερευνητές στο δικαστήριο την Παρασκευή, σύμφωνα με την Washington Post.

Οι ανήλικες φέρεται να γελούσαν να γελούσε καθώς ο Μπράουν άρχισε να αιμορραγεί από το κεφάλι του, με ένα από τα κορίτσια να φωνάζει: «Ματώνει».

Τα κορίτσια δεν γνώριζαν τον άνδρα που δολοφόνησαν

Ανάπηρος με προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Μπράουν ήταν ανάπηρος και είχε προβλήματα ψυχικής υγείας. Είχε επίσης μια μεταλλική πλάκα στο κεφάλι του και μόνο δύο δάχτυλα σε κάθε χέρι.

«Ο θείος μου πραγματικά δεν το άξιζε αυτό», δήλωσε στο News4 μια ανιψιά του Μπράουν.

Ο 64χρονος άτυχος άνδρας είχε σοβαρά προβλήματα αναπηρίας

«Ήταν γνωστός σε αυτή την κοινότητα για χρόνια, οπότε το να συμβαίνει αυτό εκεί που ζούσε για 64 χρόνιαείναι τρελό. Πρέπει να λογοδοτήσουν», είπε.

Ο ντετέκτιβ Χάρι Σίνγκλετον κατέθεσε ότι ένας άνδρας γύρω στα 20 ξεκίνησε την επίθεση αρπάζοντας τον Μπράουν από τον γιακά και ρίχνοντάς τον σε έναν τοίχο από τούβλα.

Τα κορίτσια έτυχε να περνούν εκείνη τη στιγμή, ένα από τα οποία ρώτησε τον άνδρα: «Μπορώ να του ρίξω και εγώ;» και εκείνος απάντησε «Ναι»».

Το ένα από τα κορίτσια ήταν εκείνο που τράβηξε τον Μπράουν από τον φράχτη και χρησιμοποίησε τη ζώνη του εναντίον του – ενώ βιντεοσκοπούσε τον αηδιαστικό ξυλοδαρμό με το κινητό της τηλέφωνο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι τα κορίτσια δεν γνώριζαν τον άνδρα που δολοφόνησαν, αλλά εξακολουθούν να εξετάζουν αν ο άγνωστος που ξεκίνησε τον καυγά τον γνώριζε.

Ένα από τα κορίτσια είπε στους αστυνομικούς ότι δύο από τις δράστιδες δεν ήθελαν να χτυπήσουν τον Μπράουν, αλλά αναγκάστηκαν από τον άγνωστο, ο οποίος φέρεται να τις απειλούσε με ένα όπλο στο ζωνάρι του.

Πυροβόλησαν ένα από τα τρία κορίτσια

Εκείνη τη νύχτα, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, το 12χρονο κορίτσι πυροβολήθηκε στο διαμέρισμά της, που βρίσκεται περίπου μισό μίλι από το σημείο όπου ο Μπράουν υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία δεν έχει πει αν οι πυροβολισμοί ξέσπασαν μέσα στο διαμέρισμα ή αν προήλθαν από έξω, αλλά οι γείτονες δήλωσαν στο News4 ότι είδαν δύο νεαρούς να διαφεύγουν από ένα σπασμένο παράθυρο και να κατεβαίνουν σε ένα δρομάκι.

Ο ένας από τους δύο νεαρούς και το τρίτο κορίτσι συνελήφθησαν αργότερα την ίδια μέρα.

Καμία από αυτές δεν έχει προηγούμενες συλλήψεις, αλλά και οι τρεις έχουν μακροχρόνια προβλήματα σχολικής συμπεριφοράς. Ένας από τους εφήβους δεν είχε παρακολουθήσει ούτε μία μέρα μάθημα το 2024, είπε ο δικαστής.

Και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φόνο δευτέρου βαθμού και δικάζονται ως ανήλικοι.

