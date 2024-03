Κοινωνία

Ελευσίνα – βία ανηλίκων: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από συμπλοκή

Το κορίτσι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στην προσπάθεια της να χωρίσει άλλους ανηλίκους που συμπλέκονταν.

Ακόμη ένα θλιβερό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στην Ελευσίνα, το βράδυ της Παρασκευής.

Μια 15χρονη προσπάθησε να χωρίσει άλλους ανήλικους που συμπλέκονταν με αποτέλεσμα να πέσει η ίδια θύμα ξυλοδαρμού.

Μάλιστα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παίδων» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

